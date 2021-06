Lukačić: Neprimjeren Milanovićev obračun s premijerom preko osoba s invaliditetom

HDZ-ova saborska zastupnica Ljubica Lukačić, koja je osoba s invaliditetom, poručila je u srijedu kako je krajnje neprimjereno da se predsjednik Republike Zoran Milanović obračunava preko osoba s invaliditetom s premijerom te ih naziva 'pudlicama s protezama'.

"Krajnje je neprimjerena njegova izjava kada suradnike premijera naziva 'pudlicama s protezama' i to pogotovo na skupu kada obilježavamo 75. obljetnicu Hrvatskog saveza slijepih", rekla je Lukačić uoči sjednice Središnjeg odbora HDZ-a.

Bilo bi dobro da promisli kada daje izjave osobito na skupu na kojem je nazočio, poručila je Lukačić.

Predsjednik Republike ranije danas je upitan za "šutnju" premijera Andreja Plenkovića koji već nekoliko dana ne izlazi pred medije odgovorio da je to premijerovo "ljudsko pravo", no da ima i političke posljedice. "Vidim da na mene šalje svoje suradnike. Ok, šalji, brate, bar lavove, a ne pudlice s protezom", izjavio je Milanović novinarima na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 75. obljetnice djelovanja Hrvatskog saveza slijepih.