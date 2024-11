Jandroković o Bauku: Ruga se Hrvatskom saboru. Ne sjećam se da se takvo ponašanje događalo

"Vrlo zanimljivo. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk nije se priključio Odboru za vanjsku politiku i Izaslanstvu Hrvatskog sabora pri NATO skupštini. Dakle, on je bio taj koji je imao potpise većine zastupnika koji su od njega tražili da i oni budu suorganizatori. To nije napravio i sad je sazvao sjednicu za danas i na nju nije došao. Dakle, on je bojkotirao sjednicu koju je sam sazvao", izjavio je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Ocijenio je i da Bauk ne poštuje Hrvatski sabor.