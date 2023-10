Jandroković: Milanović namjerno nije potpisao zakon kako bi pogodovao oporbi

"Očito je da predsjednik Republike namjero nije potpisao zakon, on je to i kazao u priopćenju. Imao je vremena tri dana, mogao je to potpisati i dosad je uvijek potpisivao, ne samo on nego i njegovi prethodnici”, izjavio je Jandroković u Saboru gdje se u povodu Dana Hrvatskog sabora družio s građanima.

"Radi se o njegovoj odluci da taj zakon ponovno dođe u raspravu u Hrvatski sabor. Mi ćemo to učiniti, provesti raspravu i glasovati, mislim da se ne radi o nečemu što je dobra praksa”, dodao je.

Pojašnjava da ustavni rok od osam dana za potpisivanje zakona od predsjednika države ne znači da se mora potpisati osmi dan već da treba voditi računa o općoj situaciji, odnosno roku koji je odredio Ustavni sud za promjenu zakona a to je 1. listopada.

Smatra da su Vlada i Sabor učinili sve što su trebali, a da predsjednik Republike nije napravio ono što je trebao.

"Većina smatra da na taj način pogoduje oporbi kako bismo ponovno imali raspravu u kojoj će se opet optuživati vladajuću većinu. Obavit ćemo tu raspravu, glasati i opet će biti isto kao što je bilo”, poručio je Jandroković.