Ili izbori na ljeto ili riskiramo da ih uopće ne bude i da se dovedemo u nezahvalnu situaciju, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Oporbu je pak optužio za sabotažu.

'Ako će zaista biti točna procjena da će u jesen krenuti drugi val epidemije, a to ne govore samo hrvatski stručnjaci, tada bismo se doveli u situaciju da, ako izbore ne održimo u prvom dijelu ljeta moglo bi se dogoditi da ih upoće ne možemo održati i onda bismo u 12. mjesecu, kada je ustavni rok za novi Sabor, došli u situaciju da ovaj saziv produžuje mandat i to se čini dvotrećinskom većinom. Čini mi se da je SDP-ov plan upravo taj i o tome treba javno govoriti i reći - vjerojatno žele izbjeći izbore jer se boje rezultata i da u 12. mjesecu kao dio dvotrećinske većine postanu dio vlasti. Čini mi se da je to njih plan i zato ustrajno napadaju i agresivno žele izbjeći izbore", rekao je Jandroković u RTL-u Danas.

Argument oporbe je pak da vladajućima ne odgovaraju izbori najesen jer će se tada vidjeti prave posljedice ekonomske krize.

"Ne bih se složio s tom tezom jer ako se najesen dogodi situacija da ne možemo imati izbore, još jednom ponavljam, tada ovaj Sabor produljuje mandat i u 2021., kada ćemo morati donijeti mnogo zahtjevnih i teških odluka, imat ćemo Sabor koji neće imati legitimitet jer mu je mandat duži od četiri godine. Dilema je održati izbore u uvjetima kada je epidemiološka situacija pod kontrolom ili se dovesti u situaciju da izbora uopće ne bude", naglasio je Jandroković.

Na pitanje ima li HDZ za to dovoljan broj ruku u parlamentu kazao je da s koalicijskim partnerima još nisu razgovarali, ali i dodao da vjeruje da svatko tko je razuman, tko želi da osim zdravlja imamo i demokratski izabran parlament, razmišlja na sličan način kao i HDZ.

Bandićevi saborski zastupnici očito nisu za to zainteresirani jer je sam Milan Bandić ovaj tjedan rekao da će ići s prijedlogom izmjena izbornog zakona. Takvo nešto Jandroković smatra nemogućim.

"Nisam čuo taj prijedlog niti smatram da je u ovom trenutku realna izmjena takvog zakona. Nalazimo se svega nekolko mjeseci do izbora i sada ih treba provesti u uvjetima koji će osigurati zdravlje građana".

Uvjeren je da će imati dovoljan broj ruku: "Mi smo vladjauća većina i imamo odgovornost. Onaj tko je dio nje vjerujem da se neće voditi uskim stranačkim interesima, nego će se voditi javnim dobrom, a to je da održimo izbore".

Iz SDP-a kažu da se izbori ne mogu održati dok se ne osiguraju mogućnost okupljanja i sloboda kretanja.

"Naravno, zato i ne donosimo odluke dok epidemiološka sitaucija ne bude to dozvolila. Naravno, nitko ne očekuje masovne skupove, ali uz razumna ograničenja, vjerojatno će moći biti manji skupovi, videokonferencije i sve ostalo što ide uz izbornu kampanju. Bolje je tako, nego riskirati i ne održati izbore u jesen", rekao je Jandroković.