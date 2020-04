Predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić komentirao je kada se mogu očekivati parlamentarni izbori te je rekao da je odlazak premijera u Osijek, koji je oporba vidjela kao predizbornu aktivnost, bio samo dio redovnog rada Vlade

'...Ovim putem pitam oporbu i populiste - kada bi oni izbore? U demokratskim državama je logično da oporba traži izbore, a oporba bi i dalje bila u oporbi i žele da HDZ i dalje upravlja državom. Očekujemo da se izbori provedu što prije, odnosno kada za to budu pogodni epidemiološki uvjeti. Ni na razini stranke ni na razini koalicije nismo govorili o datumu izbora. Poštivat će se odluke struke, tu neće biti improvizacije', zaključuje.

Ističe kako je realno da izbori budu kada za njih budu osigurani uvjeti te da sukladno zakonima i Ustavu nije moguće provesti dopisno glasanje jer za to treba mijenjati Ustav. 'Mi sada ne možemo prići izmjeni Ustava, nego samo izbore možemo provesti sukladno zakonu i Ustavu'.,

Na pitanje o tome zna li se kada će Stožer biti raspušten, te hoće li neki od članova stožera moža biti na HDZ-ovoj izbornoj listi, Bačić je rekao kako u HDZ-u od prvog dana govore da je Stožer operativno tijelo Vlade.

Na pitanje o članstvu članova Stožera civilne zaštite u HDZ-u, rekao je kako je prema njegovim saznanjima Krunoslav Capak član HDZ-a, ali ne zna je li Alemka Markotić članica HDZ-a.

'Čudi me da se osobu koja se pokazala kao stručnjak sada pokušava kompromitirati time što je član HDZ-a. Nisam znao da je on član HDZ-a, niti sam to stavljao o u pitanje. Prema mojim saznanjima on je član i na to sam ponosan', rekao je.