Jandroković o odustajanju Orešković: Ni oporba se nije pretrgla da joj da podršku

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je u nedjelju, na upit novinara da komentira povlačenje kandidature za novi mandat dosadašnje predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalije Orešković, rekao da mu je to prva informacija o tome te da ne bi želio komentirati jer ne zna koji su njeni motivi.

Orešković potvrdila je u nedjelju da povlači svoju kandidaturu za predsjednicu Povjerenstva, obrazloživši to rezultatima saborskog glasovanja u petak, kada je njezina protukandidatkinja dobila znatno veći broj glasova zastupnika. U petak, na glasovanju u Hrvatskom saboru, druga kandidatkinja Nataša Novaković dobila je 75 od potrebnih 76 glasova, a Orešković 46 glasova.

Upitan da komentira navod Orešković da joj je kompliment ako sadašnja politička garnitura smatra da je problematično što je radila proteklih godina, Jandroković je rekao da je njeno pravo da to smatra. "Glasovanje je pokazalo da se ne radi samo o izostanku podrške vladajućih nego se očigledno ni oporba nije pretrgla da joj da podršku", kazao je.

Novinari su tražili i komentar izjave Orešković da joj je neprihvatljivo gledište predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića da se može ići i u treći krug glasanja i u novi natječaj, jer bi to dovelo do duže blokade rada Povjerenstva. Jandroković je rekao da Sabor odlučuje o mnogim dužnosnicima većinom glasova, da su se u ovom slučaju stvorile okolnosti za drugi krug, ali da to ne znači da netko ne poštuje neovisnost institucija.

"Ne može se neovisnost institucija vezati samo uz jednu osobu jer tek to ne bi bilo demokratski. Poštivanje zakona i parlamentarne većine je temelj funkcioniranje parlamentarnog sustava", istaknuo je predsjednik Hrvatskog sabora.

Na pitanje je li stabilna HDZ-ova većina u Saboru, s obzirom na to da je za izbor Nataše Novaković za predsjednicu Povjerenstva nedostajao jedan glas, Jandroković je kazao da je to vrlo stabilna većina i da je tog dana, kad nije izglasana predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, usvojeno 15 zakona uvjerljivom većinom, a izabrani su i drugi članovi Povjernstva. "Ovdje se radilo o odluci nekih zastupnika da ne podrže ni jednu kandidatkinju", kazao je.