Grbin: Razumijem Daliju Orešković, sada ćemo dobiti Povjerenstvo za skrivanje sukoba interesa

Nakon što je bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković povukla svoju kandidaturu za novi saziv, stigle su i prve reakcije onih koji su joj dali podršku

Iako se bavila i njihovim dužnosnicima i SDP, ali i Most podržali su Orešković kao kandidatkinju za predsjednicu novog saziva.

'Žao mi je što je Dalija Orešković povukla kandidaturu nakon što nije uspio šalabahterski pokušaj njenog rušenja. Šanse su joj bile veće jer očito ima potporu javnosti. HDZ bi to na kraju morao uvažiti. To pokazuje kakav je odnos prema institucijama i ljudima. Mi smo joj dali podršku no to očito nije bilo dovoljno', kaže za tportal Mostov politički tajnik Nikola Grmoja, koji je napomenuo kako Povjerenstvo tek treba odlučiti o 'teškaškim' slučajevima poput Martine Dalić i Zdravka Marića.

Orešković je u razgovoru za N1 prst odgovornosti uperila u politiku, a po pitanju borbe protiv korupcije imala je poruku i za premijera Plenkovića.

'Dalija Orešković je u svojem nastupu iznijela niz političkih opservacija na koje kao predsjednica Povjerenstva nije imala pravo. Naravno da se radu Povjerenstva može naći sto zamjerki, ali moramo biti svjesni da je ovo Povjerenstvo bilo prvo neovisno izabrano i po novom zakonu. Ono je moralo stvoriti praksu i pronaći mjeru između dopuštenog i nedopuštenog i kad se povlači crta njegov rad moramo pozitivno ocijeniti. Tim više boli što je sada već evidentno da će sastav novog Povjerenstva biti takav da to pvojerenstvo možemo nazvati Povjerenstvom za skrivanje sukoba interesa', poručuje Grbin.

Komentar je stigao i od šefa HSS-a Kreše Beljaka. 'Padaju zadnji bedemi sustavne, državne borbe protiv korupcije. Iako ta borba nikad ni nije do kraja provedena, barem su postojali pojedinci koje se nije dalo kupiti i koji su bili svjetlo na kraju mračnog, mafijaškog tunela kakvim je Hrvatska postala u zadnjih 28 godina. Pojedinci poput Dalije Orešković, hrabre žene koja se jednako odnosila i prema najnižem lokalnom dužnosniku kao i prema Predsjednici države. HDZ i njihovi priljepci su se toliko osilili da više i ne pokušavaju glumiti da se zalažu za poštenje i od njihove borbe protiv korupcije nije više ostalo niti B. Ne znam tko će zamijeniti gospođu Orešković, ali tko god to bude, neće biti u stanju osloboditi se percepcije nasilnog imenovanja od strane vladajućih i političke podobnosti a ne poštenja i stručnosti. Ovaj sustav treba totalno resetirati i postaviti nove temelje. Jedino tako ćemo imati budućnost i jedino tako će postajati nada da Hrvatska može opstati. Dolje vladajuća bagra i mafija - živjela Republika!', napisao je Beljak na Facebooku.