Jandroković: Azerbajdžanski SOCAR vrlo je važan za hrvatsku opskrbu naftom

I.V./Hina

08.10.2025 u 15:31

Gordan Jandroković Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u srijedu u Bakuu da posebno mjesto u odnosima Hrvatske i Azerbajdžana zauzima energetska suradnja i da veliki značaj za hrvatsku opskrbu naftom ima kompanija SOCAR u toj zemlji

"Hrvatska i Azerbajdžan imaju razloga za zadovoljstvo kada je u pitanju ukupna trgovinska razmjena koja je u kontinuitetu u porastu. Posebno mjesto zauzima energetska suradnja i azerbajdžanska nacionalna kompanija SOCAR koja ima izuzetno značajnu ulogu za hrvatsku opskrbu naftom", rekao je Jandroković na zajedničkoj konferenciji za medije s predsjednicom Nacionalne skupštine Azerbajdžana Sahibom Gafarovom.

Prošlo je 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između Hrvatske i Azerbajdžana, a predsjednik Hrvatskog sabora izrazio je zadovoljstvo svime što je postignuto u tom razdoblju.

"Vjerujem da možemo biti izuzetno zadovoljni onime što smo u prva tri desetljeća postigli. Hrvatska i Azerbajdžan danas su strateški partneri i prijatelji koji održavaju izuzetan i izniman politički dijalog i izvrsne gospodarske odnose", rekao je Jandroković nakon prvog susreta predsjednika parlamenata dviju zemalja od 2014. godine.

Osim o unaprjeđenju gospodarskih odnosa Zagreba i Bakua te jačanju parlamentarne suradnje, Jandroković i Gafarova razgovarali su o geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, kao i o mirovnim pregovorima Azerbajdžana s Armenijom.

Mirovni pregovori počeli su nakon što je Azerbajdžan silom vratio Gorski Karabah u rujnu 2023., što je natjeralo gotovo svih 100.000 Armenaca s tog područja da pobjegnu u Armeniju.

"Hrvatska snažno podupire napredak koji je dosad ostvaren u normalizaciji odnosa", rekao je Jandroković.

Jandroković boravi u službenom dvodnevnom posjetu Azerbajdžanu, a sastat će se još s premijerom Alijem Asadovim te s istaknutim Hrvatima u Azerbajdžanu, a već je razgovarao s predsjednikom države Ilhamom Alijevim.

