Izum solinskog HDZ-ovca koji se našao pod kišom kritika sada je potpuno devastiran

Čuveni 'fotostup' solinskog inovatora Luke Vukovića, postavljen neposredno uz splitski gradski stadion Poljud, samo nekoliko mjeseci od puštanja u rad potpuno je devastiran. Ovo je jedan od tri takva stupa postavljena u gradu, za što je iz proračuna plaćeno 236 tisuća kuna, uz obvezu snošenja troškova održavanja

Riječ je o izumu protiv kojega su se žestoko pobunili splitski aktivisti, ali i velik dio javnosti: namijenjen je izradi 'selfie' fotografija na znamenitim lokacijama i pokreće ga solarni panel, pa se od početka on uspoređivao s raketnim bacačem ili bestrzajnim topom s velikim šeširom. Kasnije su novinari testirali njegovu funkcionalnost i ispostavilo se da je proces instaliranja i pokretanja potrebne aplikacije iznimno spor, a fotografije koje na koncu proizvede kvalitetom neusporedive čak i s onima iz prosječnog mobitela.

Popularna aktivistička stranica 'Dnevna doza splitskog nereda' ponovno je pozvala gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da s prvim danom iduće godine ukloni nepotrebnu skalameriju s gradskih površina, a u petak je reagirao i splitski SDP.

'Izgleda da je fotostup u vrijednosti od 80 tisuća kuna konačno dobio potrebno ažuriranje, i to inovativno. To je onaj završni dodir koji je nedostajao da se dođe do granice savršenstva. Nakon što su novinari i drugi građani otkrili da i jeftiniji mobiteli daju daleko kvalitetnije fotografije, ekipa iz HDZ-a odlučila se na smion potez koji, čini se, urodio plodom. Sad imamo pravi mamac za turiste sa svih strana svijeta. Upute su sljedeće: kako biste dobili izvrsne fotografije, nakon što je uklonjena solarna ploča, možete ući u foto stup i fotografirati svoje prijatelje bilo kojim mobitelom koji imate pri ruci. Dakle, slobodno uđite u stup i budite sam svoj foto majstor! Za prazne boce piva, koje možete u njemu pronaći, ne brinite. Njih svakodnevno odnose sakupljači boca na koje su ovaj grad i država pod HDZ-ovom vertikalom ponosni', napisao je član Županijskog odbora SDP-a Goran Šarotić.