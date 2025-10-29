Izrael iz osvete bombardirao Gazu: U napadu poginulo više od 100 ljudi, uglavnom žene i djeca

Izrael tvrdi da je vojnik ubijen u napadu naoružanih ljudi na teritorij unutar "žute linije" gdje su se njegove trupe povukle prema uvjetima primirja. Hamas je negirao odgovornost za njegovu smrt.

Smrt izraelskog vojnika u Gazi u utorak izazvala je najgoru eskalaciju u Gazi od primirja koje je stupilo na snagu 10. listopada.

Iako je vojska potvrdila da i dalje namjerava poštovati primirje, objavila je da je izvela još jedan zračni napad na sjeveru Gaze. Liječnici su izvijestili da su u tom napadu poginule dvije osobe.

traži ih se još 12

Izrael je svoj posljednji napad u srijedu opisao kao ciljani udar na područje Beit Lahia na sjeveru Pojasa, gdje je, prema riječima izraelske vojske, uskladišteno oružje. Izjavili su da će nastaviti poštivati ​​sporazum o prekidu vatre, uz odlučan odgovor na svako kršenje primirja.

Izrael: Zračni napadi ciljali visoke zapovjednike Hamasa

Kao odgovor na smrt vojnika, izraelska vojska je pokrenula ono što je opisala kao napade usmjerene na desetke militanata Hamasa diljem enklave, kao i na skladišta oružja i tunele koji pripadaju toj oružanoj skupini.

Imenovali su 24 militantne mete, uključujući zapovjednika Hamasa koji je sudjelovao u napadu na kibuc u južnom Izraelu 7. listopada 2023.

Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je među 104 osobe ubijene u zračnim napadima 46 djece i 20 žena.

U Nusseiratu u središnjem Pojasu Gaze, susjedi su rekli da je cijela obitelj Abu Dalal izbrisana u zračnom napadu koji je preko noći sravnio njihov dom sa zemljom.

Dječak u invalidskim kolicima jaukao je dok su tijela članova obitelji u bijelim plastičnim vrećama utovarena u stražnji dio kamiona. Gomile su pratile tijela koja su se vozila ulicama do groblja.

Unatoč bombardiranju, američki predsjednik Donald Trump rekao je da primirje koje podržavaju Sjedinjene Države nije ugroženo.

"Koliko ja razumijem, ubili su izraelskog vojnika. Izraelci uzvraćaju udarac i trebaju uzvratiti. Ništa neće ugroziti primirje", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

Katarski premijer Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, koji je djelovao kao posrednik u postizanju primirja, rekao je u srijedu da su napad na izraelskog vojnika i naknadni izraelski zračni napadi "vrlo razočaravajući i frustrirajući".

Stanovnici svjedoče o strahotama noći pod bombardiranjem

Raseljeni Palestinci bojali su se da bi se primirje moglo prekinuti.

"Zvukovi eksplozija i aviona natjerali su nas da se osjećamo kao da je rat ponovno počeo", rekao je Ismail Zayda (40), koji živi u šatoru u gradu Gazi sa svojom obitelji od 25 članova.

Prema sporazumu, Hamas je pustio sve žive taoce u zamjenu za gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika i ratnih pritvorenika, dok je Izrael povukao svoje trupe i zaustavio ofenzivu.

Hamas je također pristao predati posmrtne ostatke svih mrtvih talaca koji još nisu pronađeni, ali je rekao da će trebati vremena da se oni lociraju i izvuku. Izrael je optužio Hamas da krši primirje odugovlačenjem predaje tijela.