ciljani napad

Izrael ponovno napao Gazu: 'Gađali smo skladište oružja'

M. Šu./Hina

29.10.2025 u 17:28

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Saeed M. M. T. Jaras / AFP / Profimedia
Izraelska vojska objavila je u srijedu da je izvela "ciljani" napad na skladište oružja u području Beit Lahije na sjeveru Pojasa Gaze.

Vojska je ranije u srijedu priopćila da je nastavila provoditi sporazum o primirju u Gazi nakon niza napada diljem enklave koje je objasnila kao odgovor na Hamasovo kršenje primirja.

Stanovnici grada Gaze rekli su da su čuli eksploziju na sjeveru Gaze i uočili stup dima.

Američki predsjednik Donald Trump naglasio je da je unatoč novom nasilju prekid vatre i dalje na snazi, rekavši da ga "ništa neće ugroziti".

Dodao je da je Hamas obećao poslušnost.

