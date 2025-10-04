Izrael deportirao još 137 aktivista iz flotile za Gazu, nazivaju ih 'provokatorima'

Flotila 'Global Sumud' presretnuta je dok se približavala obali Pojasa Gaze, a izraelske su snage uhitile stotine aktivist a s brodova iz flotile i oni sada čekaju na deportaciju.

"Još je 137 provokatora iz flotile Hamas-Sumud deportirano danas u Tursku", objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na X-u, dok Izrael vjeruje da flotilu podržava Hamas. Dodaju da Izrael nastoji 'ubrzati protjerivanje svih provokatora', a neki od njih namjerno opstruiraju legalan proces protjerivanja''.

Ministarstvo je izvijestilo da su u subotu protjerani državljani Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Jordana i još nekoliko zemalja.

Turska je ranije objavila da bi se u subotu posebnim poslijepodnevnim letom kućama trebalo vratiti 36 njezinih građana. U petak je Izrael već protjerao četvero talijanskih aktivista. Flotila na putu za Gazu isplovila je prošli mjesec, a na njoj su bili strani političari i aktivisti, među kojima i švedska aktivistica Greta Thunberg.

Izraelska mornarica s presretanjem je započela već u srijedu, a izraelski je dužnosnik u četvrtak rekao da je brodovima s više od 400 ljudi onemogućen dolazak do palestinskog teritorija.