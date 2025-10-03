Izraelska mornarica presrela posljedni brod iz flotile za Gazu

"Marinette, posljednji preostali brod GSF-a, presretnut je u 10:29 sati po lokalnom vremenu, otprilike 42,5 nautičkih milja od Gaze", rekli su organizatori flotile. Prema izvješćima, brod je imao tehničkih problema i zaostajao je za flotom. Mornarica je već ranije zaustavila ostatak od 42 broda flotile u Sredozemnom moru.

Izraelska mornarica presrela je u četvrtak nekoliko civilnih brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Gazu i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, objavili su svjetski mediji. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) nenasilno zaustavljeno i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku.

"Nekoliko plovila Hamas–Sumud flotile sigurno je zaustavljeno i njihovi putnici se prevoze u izraelsku luku. Greta i njezini prijatelji su sigurni i zdravi", objavilo je izraelsko ministarstvo. Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni".

Prije isplovljavanja flotile iz Barcelone Izrael je rekao da će omogućiti iskrcavanje pomoći u luci Ashdod, na jugu zemlje, od kuda će kopnenim putem biti dostavljena u enklavu. GSF je to odbio. Navodno je još jedna propalestinska flotila već napustila Europu i putuje prema Pojasu Gaze. Devet brodova navodno je u petak ujutro bilo u blizini Krete.