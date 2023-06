Izglasana rezolucija: Europarlamentarci ne žele da Mađarska predsjeda EU-om

Zastupnici Europskog parlamenta izglasali su na plenarnoj sjednici u Bruxellesu pravno neobvezujuću rezoluciju velikom većinom - od 619 koliko je glasalo, 442 bilo je za, 144 protiv i 33 suzdržano. Pet od sedam zastupničkih klubova podržalo je rezoluciju - Europska pučka stranka, Socijalisti i demokrati, Liberali, Zeleni i Ljevica.

U izglasanom tekstu zastupnici pitaju kako Mađarska može vjerodostojno predsjedavati Vijećem EU-a s obzirom da ne poštuje zakone i vrijednosti EU-a i načelo iskrene suradnje. Stoga traže od Vijeća EU-a da nađe primjereno rješenje i ističu da bi Parlament mogao poduzeti odgovarajuće mjere ako se takvo rješenje ne pronađe.

Europski parlament ne može utjecati na redoslijed predsjedanja Vijećem EU-a jer je to u isključivoj nadležnosti država članica. Sve države članice predsjedavaju Vijećem po šest mjesecu po unaprijed utvrđenom redoslijedu. Zadnji put to je učinjeno 2016. kada je utvrđen redoslijed predsjedanja do 2030. godine.