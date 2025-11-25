Izdali domovinu za par eura: Mladi ukrajinski par otkrio kako ih je Kremlj navukao na špijunažu

Dvoje mladih, prezaduženih i očajnih ljudi mislilo je da im je stiglo rješenje za financijske brige. Ali umjesto lakog posla, našli su se u rukama ruskih obavještajnih struktura, a potom u ukrajinskom pritvoru

Olena (19) i Bohdan (22) ulaze u prostoriju s rukama u lisicama, u pratnji naoružanih agenata Ukrajinske sigurnosne službe (SBU). Unatoč svemu, razmjenjuju sramežljiv osmijeh. Prvi put se vide nakon mjesec dana, otkako su oboje završili iza rešetaka, čekajući suđenje za izdaju države. Zbog sigurnosti se njihova prezimena ne otkrivaju, piše Politico. Ona je sitna, nježnih crta i plave kose, a on atletskog stasa, s pomalo krutim držanjem mladića koji je prerano odrastao. Oboje priznaju krivnju, nadajući se da bi ih to moglo spasiti od doživotne kazne i smanjiti presudu na 'tek' 15 godina. SBU ih tereti da su za ruske nalogodavce postavljali špijunske kamere, najprije da bi nadzirali policijske postaje i promet na željeznici kojom stiže zapadno oružje, a zatim, prema optužbama, i kako bi Rusi dobili točne koordinate ukrajinske protuzračne obrane u Kijevu i Černihivskoj oblasti. U konačnici ih je razotkrio upravo SBU. A njihov slučaj samo je kap u moru. Od početka ruske invazije u veljači 2022. godine SBU je otvorio više od 24.000 predmeta vezanih uz ugrožavanje nacionalne sigurnosti te više od 4100 istraga za izdaju, od kojih je preko 2300 već pred sudom.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Sve je počelo oglasom koji je obećavao laku zaradu 'Sve je počelo kada smo na kanalu Poslovi u Kijevu na Telegramu vidjeli oglas koji je obećavao laku zaradu. U to vrijeme stvarno nam je trebao novac, kao i mnogima u Ukrajini danas', kaže Olena. 'Htjeli smo živjeti zajedno, ali bili smo u dugovima. Radili smo puno, svađali se, stalno nas je proganjalo to što nemamo dovoljno novca', nadovezuje se Bohdan. Prvi zadaci bili su banalni: fotografiranje polica i cijena u supermarketima i provjeravanje rasporeda trgovina. Ali nakon nekoliko tjedana 'posao' se naglo promijenio. Naređeno im je da postave kamere blizu policijske postaje, zatim i duž željezničke rute koja se koristi za transport zapadnog oružja. Na kraju je stigao i najopasniji zadatak – postavljanje kamera kako bi se otkrile ključne pozicije protuzračne obrane u okolici Kijeva. Bohdan priznaje da je već nakon drugog zadatka shvatio tko ih zapravo plaća, ali je pokušavao 'pozitivno razmišljati'. Strah je bio jednako snažan kao i potreba za novcem. 'Ti dečki vam ne bi dopustili da tako lako iskočite', dodaje Olena.

Tko su ruski regruti? Siromašni, očajni i bez puno izbora Prema SBU-u, ruske službe nude različite iznose, ovisno o težini zadatka. Može biti riječ o fotografiranju vojnih tvornica, elektroenergetskih postrojenja, željeznica i rafinerija... Dakle svemu što pomaže preciznijem ciljanju projektila i dronova. Najteži zadaci uključuju postavljanje eksploziva ili paljenje vojnih i policijskih vozila. 'Nagrada može biti od nekoliko stotina do nekoliko tisuća grivni, bez ikakvog jamstva da će ikada biti isplaćena', kaže jedan od dužnosnika SBU-a. Olena i Bohdan po misiji su dobivali od 400 do 3000 grivni, znači od osam do 62 eura. Ni to nije bilo dovoljno da izađu iz siromaštva. Ona je radila kao kuharica 12 do 16 sati dnevno, on je obavljao privremene poslove. Situacija im je izgledala bezizlaznom. Upravo takve ljude, tvrdi SBU, Rusija najlakše regrutira. 'Četiri godine nakon početka brutalnog rata motivacija više nije ideologija, već gola potreba', kažu u službi.

Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia







+7 Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia

Kremlj igra dugotrajnu igru SBU tvrdi da Rusija ulaže ogromne resurse u destabilizaciju Ukrajine iznutra. Državni istražni ured od 2022. godine vodi oko 1500 kaznenih postupaka za izdaju protiv državnih dužnosnika, sudaca, policajaca i vojnika. No problem su i oni koji žive pod okupacijom. 'Mnogi koji su optuženi za kolaboracionizam samo pokušavaju preživjeti. Ako netko ostane na okupiranom teritoriju i mora tražiti posao, naravno da će završiti u kontaktu s okupacijskim vlastima. Takva osoba nikako ne može biti potpuno sigurna da kasnije neće biti optužena', objašnjava Hanna Rassamakhina iz Medijske inicijative za ljudska prava.

Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević