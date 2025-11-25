Odjekuje udar za udarom: Rusi i Ukrajinci u najžešćoj razmjeni vatre ovog mjeseca

Rusija i Ukrajina tijekom noći su razmijenile intenzivne napade dronovima, u kojima je poginulo najmanje pet osoba, a više je ljudi ozlijeđeno, potvrdile su vlasti na obje strane fronte

Kijev je izvijestio kako je ruski „masovni” napad dronovima na grad ubio najmanje dvije osobe i ranio još šestero stanovnika. Udar u ranim jutarnjim satima u utorak zahvatio je najmanje dvije stambene zgrade, izazvao snažne požare te poremetio opskrbu strujom i vodom, javlja BBC. Istovremeno, ruski dužnosnici tvrde da je najmanje troje ljudi poginulo u ukrajinskom napadu na Rostovsku regiju, čime je prvotna brojka stradalih – koja je glasila jedna osoba – kasnije povećana. Masovni napadi usred mirovnih pregovora Ovi uzajamni napadi stižu u trenutku kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio prijedloge za izmjene kontroverznog američkog mirovnog plana od 28 točaka za okončanje rata, nakon što su europski saveznici uklonili dijelove koji su se previše približavali ruskim interesima.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Gori neboder Prema riječima šefa kijevske vojne uprave Timura Tkačenka, u okrugu Dniprovski izbio je požar u neboderu, što je prisililo stanovnike na hitnu evakuaciju. Hitne službe ističu da je spašeno 18 osoba, među njima troje djece, a potraga za mogućim žrtvama nastavlja se nakon što je požar stavljen pod kontrolu. Još jedan visoki stambeni objekt zahvaćen je vatrom u središnjem okrugu Pečersk, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Stanovnici su evakuirani, a zgrada je pretrpjela veliku štetu na gornjim katovima. Požar je ugašen. Ukrajinska protuzračna obrana aktivirala se dok su se eksplozije čule diljem glavnog grada, a stanovnici su pozivani da se sklone u podzemne garaže i skloništa. Ministarstvo energetike izvijestilo je o „masovnom, kombiniranom neprijateljskom napadu” na infrastrukturu, upozorivši da će se sanacija štete početi provoditi čim to dopuste sigurnosne prilike.

Ukrajinski vojnici u Pokrovsku Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia







+2 Ukrajinski vojnici u Pokrovsku Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Rusiji je vršitelj dužnosti guvernera Rostovske regije Jurij Sljusar napisao na Telegramu da su „liječnici nisu uspjeli spasiti još dvije osobe; umrle su od zadobivenih rana u bolnici”. Prema njegovim riječima, „večerašnji neprijateljski napad donio je veliku tugu”. Jedan od poginulih pronađen je u gradu Taganrogu, gdje je gradonačelnica Svetlana Kambulova obećala „nužne mjere odgovora”. Ruske vlasti navode da je ozlijeđeno još desetak ljudi.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna opremljene mitraljezima za obranu od ukrajinskih dronova. Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic