Odjekuje udar za udarom: Rusi i Ukrajinci u najžešćoj razmjeni vatre ovog mjeseca

Rusija i Ukrajina tijekom noći su razmijenile intenzivne napade dronovima, u kojima je poginulo najmanje pet osoba, a više je ljudi ozlijeđeno, potvrdile su vlasti na obje strane fronte
Kijev je izvijestio kako je ruski „masovni” napad dronovima na grad ubio najmanje dvije osobe i ranio još šestero stanovnika. Udar u ranim jutarnjim satima u utorak zahvatio je najmanje dvije stambene zgrade, izazvao snažne požare te poremetio opskrbu strujom i vodom, javlja BBC.
Istovremeno, ruski dužnosnici tvrde da je najmanje troje ljudi poginulo u ukrajinskom napadu na Rostovsku regiju, čime je prvotna brojka stradalih – koja je glasila jedna osoba – kasnije povećana.
Masovni napadi usred mirovnih pregovora
Ovi uzajamni napadi stižu u trenutku kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio prijedloge za izmjene kontroverznog američkog mirovnog plana od 28 točaka za okončanje rata, nakon što su europski saveznici uklonili dijelove koji su se previše približavali ruskim interesima.
Gori neboder
Prema riječima šefa kijevske vojne uprave Timura Tkačenka, u okrugu Dniprovski izbio je požar u neboderu, što je prisililo stanovnike na hitnu evakuaciju. Hitne službe ističu da je spašeno 18 osoba, među njima troje djece, a potraga za mogućim žrtvama nastavlja se nakon što je požar stavljen pod kontrolu.
Još jedan visoki stambeni objekt zahvaćen je vatrom u središnjem okrugu Pečersk, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Stanovnici su evakuirani, a zgrada je pretrpjela veliku štetu na gornjim katovima. Požar je ugašen.
Ukrajinska protuzračna obrana aktivirala se dok su se eksplozije čule diljem glavnog grada, a stanovnici su pozivani da se sklone u podzemne garaže i skloništa. Ministarstvo energetike izvijestilo je o „masovnom, kombiniranom neprijateljskom napadu” na infrastrukturu, upozorivši da će se sanacija štete početi provoditi čim to dopuste sigurnosne prilike.
U Rusiji je vršitelj dužnosti guvernera Rostovske regije Jurij Sljusar napisao na Telegramu da su „liječnici nisu uspjeli spasiti još dvije osobe; umrle su od zadobivenih rana u bolnici”.
Prema njegovim riječima, „večerašnji neprijateljski napad donio je veliku tugu”. Jedan od poginulih pronađen je u gradu Taganrogu, gdje je gradonačelnica Svetlana Kambulova obećala „nužne mjere odgovora”. Ruske vlasti navode da je ozlijeđeno još desetak ljudi.
Ukrajinski napad bio je jedan od najintenzivnijih dosad
U južnom Krasnodarskom kraju guverner Veniamin Kondratjev opisao je ukrajinski noćni napad kao „jedan od najdugotrajnijih i najmasovnijih napada kijevskog režima”.
Najnovija eskalacija dolazi dok se nastavljaju pregovori američkih i ukrajinskih dužnosnika o mogućim izmjenama mirovnog okvira. Zelenski je poručio kako su u nacrt ugrađeni „mnogi ispravni elementi” te da bi se „popis potrebnih koraka za okončanje rata mogao pokazati izvedivim”.
No iz Moskve stiže drugačiji ton. Dužnosnik Kremlja amandmane je nazvao „potpuno nekonstruktivnima”.
U Washingtonu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je američki predsjednik Donald Trump „pun nade i optimizma” da bi se mogao oblikovati plan koji bi napokon donio kraj ratu.