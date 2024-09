Austriji prijeti dramatični zaokret udesno: Prvi favorit izbora nadjenuo si je titulu koju je koristio - Hitler

U nedjelju Austrijanci izlaze na birališta. Parlamentarni izbori , odnosno izbori za Nacionalno vijeće, koje podrazumijeva donji dom parlamenta, donijet će velike promjene, a glavno pitanje je je li itko spreman amenovati kontroverznog Herberta Kickla za 'narodnog kancelara' (kako on sebe naziva od prošle godine, a to je sintagma koja se veže uz Adolfa Hitlera ) u slučaju da pobijedi Slobodarska stranka (FPÖ) , pod njegovim kormilom približena krajnjoj desnici.

Kickl je tijekom pandemije bio najzagriženiji protivnik obaveznog cijepljenja i testiranja te lockdowna među austrijskim političarima, rekavši da se tako utire put totalitarizmu u Austriji , čime je privukao određeni korpus birača s obzirom na to da je prema anketama 30-ak posto građana bilo protiv obaveznog cijepljenja.

Da je Kicklova oštra retorika očigledno rezonirala s biračima, pokazuju i ankete. Dok je FPÖ na prošlim parlamentarnim izborima 2019., u jeku afere Ibiza, dobio podršku od 16,2 posto, sada im se prema anketama smiješi čak 28 posto glasova.

Podsjetimo, riječ je o jednom od najvećih političkih skandala u Europi te je on promijenio austrijski politički okoliš i doveo do raspada vladajuće koalicije ÖVP-a i FPÖ-a u svibnju 2019., a na kraju i do ostavke kancelara Sebastiana Kurza. Političar FPÖ-a Heinz-Christian Strache tada je tajno snimljen na Ibizi kako navodnoj nećakinji ruskog oligarha obećava unosne javne poslove u zamjenu za medijsku podršku. Sve što bi Rus morao napraviti je da kupi visokotiražni Kronen Zeitung i osigura FPÖ-u predizbornu medijsku podršku.