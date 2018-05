Iz Grada tvrde: Bandić nije bio u Rimu 62 puta nego 27, evo i s kim se sastajao

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji odlučno negira to da je u pet godina čak 62 puta putovao u Rim, zbog čega ga istražuje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, tvrdi da je od 2011. do 2016. godine 25 puta putovao u glavni talijanski grad. U priopćenju iz Ureda gradonačelnika čak i navode s kim se tamo sastajao

'NETOČNO je to da je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić putovao 62 puta u Rim te da na tim putovanjima nisu održani službeni sastanci. Naime, u razdoblju od 2011. do 2016. gradonačelnik je službeno putovao u Rim 25 puta, a u 2017. je službeno putovao dva puta u Rim', stoji u priopćenju.

U tom se periodu, navodi se, sastao 'sa svim svojim kolegama tijekom perioda od 2012. do 2017. To su gradonačelnici Gianni Alemanno, Ignazio Marino i Virginia Raggi. Osim s kolegama gradonačelnicima, sastajao se s hrvatskom zajednicom u Rimu, veleposlanicima, hrvatskim jezičnim manjinama, a isto tako održao je sastanke u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije. Na jednom u tih sastanka u Farnesini gradonačelnik je dogovorio sudjelovanje na Svjetskoj izložbi Expo u Milanu. Također, želimo istaknuti da u Izjavi o namjeri između Grada Rima i Grada Zagreba, članak 2., koji je gradonačelnik potpisao s tadašnjim gradonačelnikom Alemannom u Rimu 14. ožujka 2012., stoji 'promocija hrvatskog jezika i kulture u Rimu' te je u rujnu 2017. na temelju tog članka otvoren Odjel hrvatske književnosti u Europskoj knjižnici. Knjižnica je osnovana 2006. te do 2017. nije postojao Odjel hrvatske književnosti, a što je realizirano na temelju dogovora gradonačelnika u Rimu. Također, u tijeku su pregovori o daljnjoj sličnoj suradnji o kojoj ćemo javnost, kao i uvijek do sada, pravodobno obavijestiti. Na temelju gore navedenog članka 2., Grad Zagreb pomaže u radu škole hrvatskog jezika u Rimu', nabrajaju.