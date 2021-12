Italija zabranila proslave Nove godine zbog rasta broja slučajeva covida

Italija je postrožila mjere kako bi suzbila porast zaraženih od covida, uključujući i zabranu svih novogodišnjih proslava, dok dnevne zaraze dosežu rekordne razine, rekla je talijanska vlada u četvrtak

Ministar zdravstva Roberto Speranza rekao je da će nošenje maski ponovno biti obavezno vani te je naredio građanima da koriste maske Ffp2 u javnom prijevozu i na javnim mjestima, poput kazališta, kina i sportskih događaja, jer pružaju veću zaštitu.

Uz to će koncerti i događaji na otvorenom biti zabranjeni do 31. siječnja, a diskoteke i plesni klubovi morat će zatvoriti svoja vrata do toga datuma kkako bi se spriječila masovna druženja tijekom blagdanskog perioda.