Italija više neće kupovati ruski plin

Italija iz etičkih razloga mora "uskoro" prestati kupovati ruski plin od kojega prihode Rusija koristi za financiranje rata u Ukrajini, ocijenio je ministar za ekološku tranziciju Roberto Cingolani u razgovoru objavljenom u četvrtak.

"Po mom mišljenju uskoro bismo iz etičkih razloga morali prestati kupovati ruski plin", rekao je za dnevnik La Stampu.

Ministar trenutačno boravi u dvodnevnom posjetu Angoli i Kongu zajedno s ministrom vanjskih poslova Luigiem Di Maiom kako bi zaključili nove ugovore o opskrbi i tako smanjili talijansku ovisnost o ruskom plinu koji pokriva 45 posto potreba za plinom u zemlji.

"Trenutačno velikom brzinom diversificiramo naše izvore" opskrbe, istaknuo je. "Jasno je da je čitava Europa veoma ovisna o Rusiji u nabavci plina i to je bila ozbiljna geopolitička pogrješka u zadnjih dvadeset godina".

"To se ne može riješiti u mjesec dana. No to je u stanovitom smislu puno novca, za energente dajemo Rusiji gotovo milijardu eura na dan i jasno vam je da neizravno financiramo rat", istaknuo je.