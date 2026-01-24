Istraga potvrdila: Hunter S. Thompson počnio je samoubojstvo

U očitoj oproštajnoj poruci napisanoj nekoliko dana prije smrti, ali objavljenoj mjesecima kasnije u časopisu Rolling Stone, njegovoj književnoj odskočnoj dasci, Thompson je jadikovao zbog starosti i fizičkih ograničenja, a zatim zaključio: "Opustite se - ovo neće boljeti." Poruka, ispisana crnim markerom, nosila je naslov "Sezona footballa je gotova".

Ponovni pregled potvrdio je izvornu odluku šerifovog ureda okruga Pitkin da je Thompson u mro od samonanesenog hica u glavu na svom imanju Owl Creek u blizini Aspena u veljači 2005. Imao je 67 godina.

Istraga, provedena nakon što je udovica pisca Anita Thompson postavila pitanja o službenoj presudi o samoubojstvu, nije pronašla "nove fizičke dokaze, činjenice ili okolnosti koje bi poduprle zaključak drugačiji od onoga iz 2005.", rekao je CBI.

Prijatelji i obitelj rekli su u to vrijeme da je Thompson, čiji je "gonzo" stil novinarstva izbjegavao svaku pretenziju objektivnosti i uspostavio pisca koji je teško živio kao ikonu kontrakulture, patio od zamjene kuka, operacije leđa i nedavno slomljene noge.

Oni bliski njemu također su rekli da je Thompson, dugogodišnji entuzijast za oružje, godinama razmišljao o tome da si oduzme život.

No Anita Thompson, sada 54-godišnjakinja, kontaktirala je šerifa okruga Pitkin Michaela Buglionea s "novim zabrinutostima i potencijalnim informacijama" vezanim uz izvornu istragu o smrti njezina supruga, što je potaknulo šerifa da zatraži ponovno otvaranje slučaja u srpnju 2025., navodi CBI u izjavi kojom objavljuje svoje nalaze.

"Iako smo oduvijek vjerovali da je izvorna istraga provedena ispravno, prepoznali smo važnost neovisne revizije za obitelj Thompson", napisao je Buglione u izjavi. "Zaključci CBI-a potvrđuju izvorne nalaze i, nadamo se, pružaju uvjeravanje i jasnoću."

Većina izvornih fizičkih dokaza i fotografija iz istrage iz 2005. godine uništena je, prema CBI-u.

No državni istražitelji pregledali su obdukcijske i druge policijske zapise iz slučaja, ponovno pregledali mjesto događaja i intervjuirali niz ljudi, uključujući Anitu Thompson, sina njezina pokojnog supruga Juana Thompsona, i njegovu bivšu snahu Jennifer Thompson. Intervjuirani su i izvorni glavni detektiv i okružni mrtvozornik.

„Moderna analiza putanje i rekonstrukcija mjesta događaja provedena 2025. - koja se temeljila na defektu netaknutog metka - bila je u skladu s izvornom istragom, izvješćem o obdukciji i zapažanjima izvornih istražitelja“, rekao je CBI.

U izjavi koju su prenijeli drugi mediji, Anita Thompson rekla je da je zahvalna CBI-u na njihovom „temeljitom“ pregledu, dodajući: „Ovo svima nama koji smo voljeli Huntera omogućuje da krenemo dalje s čistom savješću.“

Hunter Thompson bio je najpoznatiji po svojoj knjizi "Strah i prezir u Las Vegasu", adaptaciji dvodijelnog članka napisanog za Rolling Stone krajem 1971., u kojem je kronološki opisao svoje nezgode u Nevadi uzrokovane drogom dok je navodno izvještavao o moto utrci u pustinji. Knjiga je postala osnova za holivudsku adaptaciju iz 1998., u kojoj je Johnny Depp glumio Thompsonov alter ego, Raoula Dukea.

Pisac je također karikiran kao ujak Duke u stripu "Doonesbury", sve do svojih prepoznatljivih pilotskih naočala i muštikle za cigarete.

New York Times je ranije ovog mjeseca izvijestio da se njegova udovica obratila vlastima sa sumnjom u smrt svog supruga nakon što je čula glasine od rođaka da je njegova smrt inscenirana kako bi izgledala kao samoubojstvo.