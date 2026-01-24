Istraga potvrdila: Hunter S. Thompson počnio je samoubojstvo

Sveobuhvatni pregled slučaja smrti pisca i novinara Huntera S. Thompsona iz 2005., uključujući zapise o obdukciji, potvrdio je izvorni zaključak vlasti da je oduzeo sebi život, priopćio je u petak Istražni ured Colorada (CBI)
Istraga, provedena nakon što je udovica pisca Anita Thompson postavila pitanja o službenoj presudi o samoubojstvu, nije pronašla "nove fizičke dokaze, činjenice ili okolnosti koje bi poduprle zaključak drugačiji od onoga iz 2005.", rekao je CBI.
Ponovni pregled potvrdio je izvornu odluku šerifovog ureda okruga Pitkin da je Thompson umro od samonanesenog hica u glavu na svom imanju Owl Creek u blizini Aspena u veljači 2005. Imao je 67 godina.
U očitoj oproštajnoj poruci napisanoj nekoliko dana prije smrti, ali objavljenoj mjesecima kasnije u časopisu Rolling Stone, njegovoj književnoj odskočnoj dasci, Thompson je jadikovao zbog starosti i fizičkih ograničenja, a zatim zaključio: "Opustite se - ovo neće boljeti." Poruka, ispisana crnim markerom, nosila je naslov "Sezona footballa je gotova".
Prijatelji i obitelj rekli su u to vrijeme da je Thompson, čiji je "gonzo" stil novinarstva izbjegavao svaku pretenziju objektivnosti i uspostavio pisca koji je teško živio kao ikonu kontrakulture, patio od zamjene kuka, operacije leđa i nedavno slomljene noge.
Oni bliski njemu također su rekli da je Thompson, dugogodišnji entuzijast za oružje, godinama razmišljao o tome da si oduzme život.
No Anita Thompson, sada 54-godišnjakinja, kontaktirala je šerifa okruga Pitkin Michaela Buglionea s "novim zabrinutostima i potencijalnim informacijama" vezanim uz izvornu istragu o smrti njezina supruga, što je potaknulo šerifa da zatraži ponovno otvaranje slučaja u srpnju 2025., navodi CBI u izjavi kojom objavljuje svoje nalaze.
"Iako smo oduvijek vjerovali da je izvorna istraga provedena ispravno, prepoznali smo važnost neovisne revizije za obitelj Thompson", napisao je Buglione u izjavi. "Zaključci CBI-a potvrđuju izvorne nalaze i, nadamo se, pružaju uvjeravanje i jasnoću."
Većina izvornih fizičkih dokaza i fotografija iz istrage iz 2005. godine uništena je, prema CBI-u.
No državni istražitelji pregledali su obdukcijske i druge policijske zapise iz slučaja, ponovno pregledali mjesto događaja i intervjuirali niz ljudi, uključujući Anitu Thompson, sina njezina pokojnog supruga Juana Thompsona, i njegovu bivšu snahu Jennifer Thompson. Intervjuirani su i izvorni glavni detektiv i okružni mrtvozornik.
„Moderna analiza putanje i rekonstrukcija mjesta događaja provedena 2025. - koja se temeljila na defektu netaknutog metka - bila je u skladu s izvornom istragom, izvješćem o obdukciji i zapažanjima izvornih istražitelja“, rekao je CBI.
U izjavi koju su prenijeli drugi mediji, Anita Thompson rekla je da je zahvalna CBI-u na njihovom „temeljitom“ pregledu, dodajući: „Ovo svima nama koji smo voljeli Huntera omogućuje da krenemo dalje s čistom savješću.“
Hunter Thompson bio je najpoznatiji po svojoj knjizi "Strah i prezir u Las Vegasu", adaptaciji dvodijelnog članka napisanog za Rolling Stone krajem 1971., u kojem je kronološki opisao svoje nezgode u Nevadi uzrokovane drogom dok je navodno izvještavao o moto utrci u pustinji. Knjiga je postala osnova za holivudsku adaptaciju iz 1998., u kojoj je Johnny Depp glumio Thompsonov alter ego, Raoula Dukea.
Pisac je također karikiran kao ujak Duke u stripu "Doonesbury", sve do svojih prepoznatljivih pilotskih naočala i muštikle za cigarete.
New York Times je ranije ovog mjeseca izvijestio da se njegova udovica obratila vlastima sa sumnjom u smrt svog supruga nakon što je čula glasine od rođaka da je njegova smrt inscenirana kako bi izgledala kao samoubojstvo.