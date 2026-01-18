Piers Morgan doživio nesreću: 'Pao kao vreća krumpira'

UVIJEK DUHOVITO

I.Bradić

18.01.2026 u 22:27

Kontroverzni britanski novinar i voditelj Piers Morgan morat će provesti sljedećih šest tjedana na štakama nakon što je pad u hotelskom restoranu rezultirao složenim prijelomom bedrene kosti i hitnom operacijom zamjene kuka

Britanski televizijski voditelj Piers Morgan završio je u bolnici nakon bolne nesreće u londonskom hotelu. Kako je otkrio, spotaknuo se o malu stepenicu u hotelskom restoranu i tako teško slomio bedrenu kost da je morao na operaciju zamjene kuka.

Morgan je vijest o nesreći objavio na društvenim mrežama uz selfie iz bolničkog kreveta i rendgensku snimku koja pokazuje ozljedu.

Uz fotografiju je napisao numeriranu listu događaja: '1. Spotaknuo sam se o malu stepenicu. 2. U restoranu londonskog hotela. 3. Pao kao vreća krumpira. 4. Slomio vrat bedrene kosti. 5. Tako ozbiljno da mi je bio potreban novi kuk.'

U svom karakterističnom stilu, Morgan nije mogao odoljeti da ne ubaci šalu: 'Nova godina krenula je sjaino!' te sarkastično dodao: 'Krivim Donalda Trumpa.'

