Piers Morgan doživio nesreću: 'Pao kao vreća krumpira'

Kontroverzni britanski novinar i voditelj Piers Morgan morat će provesti sljedećih šest tjedana na štakama nakon što je pad u hotelskom restoranu rezultirao složenim prijelomom bedrene kosti i hitnom operacijom zamjene kuka
Britanski televizijski voditelj Piers Morgan završio je u bolnici nakon bolne nesreće u londonskom hotelu. Kako je otkrio, spotaknuo se o malu stepenicu u hotelskom restoranu i tako teško slomio bedrenu kost da je morao na operaciju zamjene kuka.
Morgan je vijest o nesreći objavio na društvenim mrežama uz selfie iz bolničkog kreveta i rendgensku snimku koja pokazuje ozljedu.
Uz fotografiju je napisao numeriranu listu događaja: '1. Spotaknuo sam se o malu stepenicu. 2. U restoranu londonskog hotela. 3. Pao kao vreća krumpira. 4. Slomio vrat bedrene kosti. 5. Tako ozbiljno da mi je bio potreban novi kuk.'
U svom karakterističnom stilu, Morgan nije mogao odoljeti da ne ubaci šalu: 'Nova godina krenula je sjaino!' te sarkastično dodao: 'Krivim Donalda Trumpa.'