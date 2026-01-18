Piers Morgan doživio nesreću: 'Pao kao vreća krumpira'

Strijelac

Danas ćete biti magnetski privlačni za nove poslovne prilike koje dolaze iz krugova koji nisu vaša primarna struka. U privatnom životu, osjetit ćete potrebu za dubljim smislom u vezi, što će dovesti do kvalitetnog razgovora o vašim zajedničkim vrijednostima. Karijerno se usmjerite na rješavanje financijskih repova i zatvaranje poglavlja koja vam više ne donose profit. Vaša energija je visoka, ali nemojte se previše trošiti na ljude koji stalno traže pomoć, a ne daju ništa zauzvrat.