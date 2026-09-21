Istra ne popušta: Ne žele gospićki otpad u cementari, Vladi poslali jasan zahtjev

Osječko-baranjska županija zatražila je jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Prema dosadašnjim rezultatima, njegovo skladištenje nije prihvatljivo, dok spaljivanje jest, uz dodatne analize i mjerenja te precizno određene rokove dopreme i preuzimanja. Međuskladištenje otpada neće biti dopušteno.

‘On nije u koliziji sa spaljivanjem. Znači, ako otpad ide izravno u spaljivanje, onda nas taj ugljik ne brine’, rekla je ravnateljica Zavoda Dubravka Vuković za HRT .

Dodatnim analizama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo potvrđeno je da se pri spaljivanju otpada na 1400 Celzijevih stupnjeva potpuno otapa i topivi ugljik pronađen u gospićkom otpadu.

Cementara u Našicama tražila još jednu analizu

Našička cementara zatražila je još jednu analizu, čiji se završetak očekuje sredinom tjedna. Potvrde li se dosadašnji nalazi, oko 320 tona otpada kamionima će biti dopremljeno izravno u postrojenje, a postupak bi trebao završiti za manje od tri tjedna. Preostali pepeo ugrađuje se u cement.

‘Onaj neškodljivi dio, onaj pepeo koji bi ostao, inače u spalionicama koji se isto mora zbrinuti, u cementnoj industriji se neškodljivo ugrađuje u klinker’, rekao je predsjednik Uprave Nexea Josip Ergović.

I Miletić traži neovisnu analizu

Drugih tristotinjak tona trebalo bi biti spaljeno u Holcimovoj cementari u Koromačnu. Prosvjednici su uoči tematske sjednice u Pazinu zatražili preispitivanje dozvola za gospodarenje otpadom, dok istarski župan Boris Miletić traži neovisnu analizu prije njegova prihvaćanja.

‘Ono što je najbitnije, jesu jasne garancije prema građanima i prema svima nama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i da se, ako bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti uporabljen u procesu proizvodnje cementa, takav otpad neće prihvatiti’, rekao je Miletić.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poziva se na dvije objavljene analize prema kojima otpad nema opasna svojstva i pogodan je za energetsku oporabu. Prije preuzimanja dodatno će ga analizirati i Holcim.

‘Sve dostupne analize su objavljene. Napravljene su dvije analize, gdje je taj otpad, 650 tona "big-bag" vreća koje se nalaze tamo u silosu, okarakteriziran kao neopasan otpad’, rekao je Balen.

IDS traži povlačenje odluke

IDS ipak traži povlačenje Vladine odluke, uz obrazloženje da se o dovoženju otpada nije smjelo odlučivati bez stanovnika Istre. Stranka zahtijeva i da se podaci o emisijama cementare izravno dostavljaju županijskom Zavodu za javno zdravstvo.

‘U Istri se ne smije odlučivati bez Istre, bez Istrijana i stanovnika Istre. Nije cijeli proces odrađen transparentno i odgovorno, što se od Vlade očekuje’, rekao je Robert Velenik iz IDS-a.

Skupština Istarske županije na kraju je s 31 glasom za i četiri glasa HDZ-ovih vijećnika protiv zatražila od Vlade da odluku stavi izvan snage i pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje otpada.