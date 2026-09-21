Vatrogasce zvali da otvore vrata na kući: Oni pronašli mrtvu osobu

Vatrogasci DVD-a Gornji Kneginec su od centrale u Varaždinu dobili dojavu o potrebi otvaranja vrata na jednoj obiteljskoj kući. No, naizgled rutinska intervencija nije imala sretan završetak.

"Po dolasku na mjesto događaja, vrata kuće otvorena su uz pomoć specijalnog alata, čime je omogućen ulazak u objekt. Nažalost, u kući je pronađena preminula osoba", poručili su vatrogasci na Facebooku.