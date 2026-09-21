nakon dojave

Vatrogasce zvali da otvore vrata na kući: Oni pronašli mrtvu osobu

M.Da.

21.09.2026 u 20:29

Vatrogasci DVD-a Gornji Kneginec
Vatrogasci DVD-a Gornji Kneginec Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/DVD Kneginec Gornji
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Vatrogasci iz Gornjeg Kneginca su nakon dojave u obiteljskoj kući pronašli tijelo preminule osobe

Vatrogasci DVD-a Gornji Kneginec su od centrale u Varaždinu dobili dojavu o potrebi otvaranja vrata na jednoj obiteljskoj kući. No, naizgled rutinska intervencija nije imala sretan završetak.

"Po dolasku na mjesto događaja, vrata kuće otvorena su uz pomoć specijalnog alata, čime je omogućen ulazak u objekt. Nažalost, u kući je pronađena preminula osoba", poručili su vatrogasci na Facebooku.

Pritom su obitelji i bližnjima izrazili sućut. Na intervenciji je bila i policija, koja će o okolnostima ove tragedije izvijestiti javnost nakon obavljenog očevida. 

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nakon dojave

Vatrogasce zvali da otvore vrata na kući: Oni pronašli mrtvu osobu
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