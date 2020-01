Iskoristite sunčanu nedjelju, nakon nje stiže magla, a ponegdje i kiša

I danas će se nastaviti ugodno zimsko vrijeme, pretežno sunčano sa slabim vjetrom, ali ponedjeljak neće biti tako blagonaklon prema ljubiteljima aktivnosti na otvorenom

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 4 do 9, a na Jadranu od 11 do 15 °C.

I u ponedjeljak će većinom biti djelomice sunčano. No, jutarnji niski oblaci ili magla lokalno se mogu zadržati i veći dio dana. U Dalmaciji mjestimice potkraj dana može pasti i malo kiše.

Vjetar slab, a kasno popodne i navečer osobito u gorju očekuje se umjeren jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu uz obalu slaba do umjerena bura i istočnjak, a na otvorenom moru zapuhat će jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -3, na Jadranu uz obalu uglavnom od 2 do 6, a na otocima do 9 °C. Najviša dnevna većinom između 2 i 6, a na Jadranu 10 i 13 °C.