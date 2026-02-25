U ovoj državi čak 36 kandidata je u utrci za predsjednika, TV debata trajat će šest dana

Peruanci izlaze na birališta 12. travnja, a njih više od 27,3 milijuna birat će predsjednika, 130 zastupnika i 60 senatora.

Uoči izbora zbog rekordnog broja kandidata koji odražava fragmentaciju političke scene u Peruu uveden je izniman format predsjedničke debate, piše France Presse.

Svaki dan govorit će dvanaest kandidata, podijeljenih u skupine po troje tijekom četiri 'minidebate', objavilo je Nacionalno izborno povjerenstvo (JNE). Svaki kandidat će nastupiti dva puta tijekom šest dana televizijskih rasprava.