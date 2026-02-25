U ovoj državi čak 36 kandidata je u utrci za predsjednika, TV debata trajat će šest dana

Ukupno 36 kandidata za predsjednika Perua sudjelovat će u dosad neviđenoj televizijskoj debati koja će se održati šest dana zaredom, objavilo je u utorak izborno povjerenstvo južnoameričke države
Peruanci izlaze na birališta 12. travnja, a njih više od 27,3 milijuna birat će predsjednika, 130 zastupnika i 60 senatora.
Uoči izbora zbog rekordnog broja kandidata koji odražava fragmentaciju političke scene u Peruu uveden je izniman format predsjedničke debate, piše France Presse.
Svaki dan govorit će dvanaest kandidata, podijeljenih u skupine po troje tijekom četiri 'minidebate', objavilo je Nacionalno izborno povjerenstvo (JNE). Svaki kandidat će nastupiti dva puta tijekom šest dana televizijskih rasprava.
U anketama trenutačno vodi bivši desni gradonačelnik Lime Rafael Lopez Aliaga, a slijedi ga Keiko Fujimori, još jedna istaknuta figura peruanske desnice, kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija.
Među ostalim kandidatima na glasačkom listiću dugom čak 65 centimetara nalaze se i bivši nogometni reprezentativac, televizijski komičar i kandidat optužen za korupciju.
Pobjednik izbora stupit će na dužnost 28. srpnja i naslijediti privremenog predsjednika Joséa Mariju Balcazara koji je na čelo države došao prošlog tjedna nakon opoziva Joséa Jerija.
Peru se od 2016. godine suočava s kroničnom političkom nestabilnošću, promijenivši čak osam šefova država.