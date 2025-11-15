Iran potvrdio da je zaplijenio tanker sa 'zabranjenim teretom'

Iranska državna televizija pročitala je izjavu Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u kojoj se navodi da je "tanker prekršio propise zbog prijevoza neovlaštenog tereta". Nije priopćila detalje o navodnim kršenjima propisa.

Američki dužnosnik i izvori iz pomorske sigurnosti rekli su u petak da su iranske snage presrele tanker s naftnim proizvodima i preusmjerile ga u iranske teritorijalne vode. To je prvo izvješće iranskoj zapljeni tankera od izraelsko-američkih napada na Iran u lipnju.

Tanker Talara pod zastavom Maršalovih Otoka plovio je uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekli su pomorski izvori, i prevozio je teret plinskog ulja s visokim udjelom sumpora preko Indijskog oceana na putu za Singapur iz Šardže u UAE.

Brod je u vlasništvu tvrtke Pasha Finance sa sjedištem na Cipru.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) proteklih bi godina periodično zaplijenila komercijalne brodove u zaljevskim vodama, često navodeći pomorske prekršaje poput navodnog krijumčarenja, tehničkih prekršaja ili pravnih sporova.

Iran je ograničio svoje vojne aktivnosti u regiji nakon 12-dnevnog bombardiranja u lipnju, u kojemu su sudjelovale i Sjedinjene Države. Zadnja prijavljena zapljena broda bila je u travnju 2024.