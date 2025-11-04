razmjena

Macron objavio: Iran je iz zatvora pustio dvoje Francuza

Bi. S. / Hina

04.11.2025 u 21:22

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT /POOL
Bionic
Reading

Iran je pustio dvoje Francuza koji su u zatvoru proveli više od tri godine, objavio je u utorak francuski predsjednik Emmanuel Macron, a vjerojatno se radi o razmjeni za iransku studenticu koja je na uvjetnu slobodu puštena u listopadu.

Cecile Kohler i njezin partner Jacques Paris, uhićeni 2022., 'izašli su iz zatvora Evin i na putu su prema francuskom veleposlanstvu u Teheranu', napisao je Macron na X-u.

Kohler i Paris su među desecima stranih državljana uhićenih u Iranu posljednjih godina, često pod optužbom za špijunažu. Francuska tvrdi da su te optužbe neutemeljene.

vezane vijesti

Njihovo oslobađanje označava kraj višegodišnjih pregovora dviju zemalja o puštanju iz zatvora francuskih državljana, njih sedmero od 2022.

Šanse za puštanje Kohlera i Paris povećale su se nakon što je u Francuskoj ranije ove godine uhićena Mahdieh Esfandiari, studentica koja živi u Lyonu, radi antisemitskih objava na društvenim medijima. Na uvjetnu je slobodu puštena krajem listopada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UDARAC NA DŽEP

UDARAC NA DŽEP

Cijene komunalija u ova dva grada otišle su u nebo! Građane očekuju drastična poskupljenja
DEMOKRATI SLAVILI

DEMOKRATI SLAVILI

Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani
katastrofa u bih

katastrofa u bih

Tragedija u Tuzli: Raste broj žrtava nakon požara u domu za starije, više ozlijeđenih

najpopularnije

Još vijesti