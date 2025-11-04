Macron objavio: Iran je iz zatvora pustio dvoje Francuza

Iran je pustio dvoje Francuza koji su u zatvoru proveli više od tri godine, objavio je u utorak francuski predsjednik Emmanuel Macron, a vjerojatno se radi o razmjeni za iransku studenticu koja je na uvjetnu slobodu puštena u listopadu.

Cecile Kohler i njezin partner Jacques Paris, uhićeni 2022., 'izašli su iz zatvora Evin i na putu su prema francuskom veleposlanstvu u Teheranu', napisao je Macron na X-u.

Soulagement immense !



Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l’Ambassade de France à Téhéran.



Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 4, 2025

Kohler i Paris su među desecima stranih državljana uhićenih u Iranu posljednjih godina, često pod optužbom za špijunažu. Francuska tvrdi da su te optužbe neutemeljene.