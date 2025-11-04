Macron objavio: Iran je iz zatvora pustio dvoje Francuza

Iran je pustio dvoje Francuza koji su u zatvoru proveli više od tri godine, objavio je u utorak francuski predsjednik Emmanuel Macron, a vjerojatno se radi o razmjeni za iransku studenticu koja je na uvjetnu slobodu puštena u listopadu.
Cecile Kohler i njezin partner Jacques Paris, uhićeni 2022., 'izašli su iz zatvora Evin i na putu su prema francuskom veleposlanstvu u Teheranu', napisao je Macron na X-u.
Kohler i Paris su među desecima stranih državljana uhićenih u Iranu posljednjih godina, često pod optužbom za špijunažu. Francuska tvrdi da su te optužbe neutemeljene.
Njihovo oslobađanje označava kraj višegodišnjih pregovora dviju zemalja o puštanju iz zatvora francuskih državljana, njih sedmero od 2022.
Šanse za puštanje Kohlera i Paris povećale su se nakon što je u Francuskoj ranije ove godine uhićena Mahdieh Esfandiari, studentica koja živi u Lyonu, radi antisemitskih objava na društvenim medijima. Na uvjetnu je slobodu puštena krajem listopada.