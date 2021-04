Iran postavio još naprednih centrifuga u Natanzu

Iran je postavio još naprednih centrifuga u podzemnom postrojenju za obogaćivanje uranija u Natanzu i planira još povećati njihov broj, navodi se u izvješću IAEA-e objavljenom u srijedu, čime je Teheran produbio kršenje nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama

Iran je prošli tjedan objavio da nastavlja s obogaćivanjem uranija do razine od 60 posto, najviše do sada, čime je na korak do 90 posto kada je riječ o razini korištenja kao oružja, u tvornici Natanz, u kojoj se ranije prošlog tjedna dogodila eksploziju za koju Iran optužuje Izrael.

Iran je proteklih mjeseci podignuo obogaćivanje uranija na 20 posto, na razinu na kojoj se smatra iznimno bogatim i što je značajan korak prema razini na kojoj može postati oružje.

Sporazum iz 2015. sa svjetskim silama kojim se ograničavaju iranske nuklearne ambicije u zamjenu za ukidanje sankcija govorio je o čistoći uranija na razini 3,67 posto. Iran negira da želi razviti nuklearno oružje.

Predstavnici Irana i svjetskih sila na pregovorima u Beču žele spasiti nuklearni sporazum iz 2015., koji je prije tri godine jednostrano napustio tadašnji američki predsjednik Donald Trump.