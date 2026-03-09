POD NOVIM VOĐOM

Iran lansirao salve projektila i dronova prema susjednim zemljama i Izraelu

L. Š. / Hina

09.03.2026 u 08:09

Modžtaba Hamnei
Modžtaba Hamnei Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve projektila i dronova prema Izraelu i svojim susjedima u Perzijskom zaljevu otkako je Modžtaba Hamnei dan ranije naslijedio oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na mjestu vrhovnog vođe

Izrael je u ponedjeljak objavio da napada 'režimsku infrastrukturu' u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalno gospodarstvo. Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti 'meta'.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio da novi vrhovni vođa 'neće dugo trajati', čak i prije nego što je njegovo ime javno objavljeno. U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Modžtaba Hamnei preuzme vlast.

Nekoliko sati nakon objave o izboru novog vrhovnog vođe iranska državna televizija izvijestila je o lansiranju projektila prema Izraelu. Prikazan je trup projektila s natpisom 'Pod vašim zapovjedništvom, Sajid Modžtaba', šijitskom vjerskom referencom koja označava odanost iranskih snaga novom vođi.

vezane vijesti

Novi val napada na Iran

Izraelska vojska u ponedjeljak je objavila da je pokrenula novi val napada na Iran, ciljajući mjesta za lansiranje projektila, zapovjedne centre Revolucionarne garde i policije, kao i tvornicu raketnih motora. Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su u ponedjeljak izvijestili o valovima iranskih projektila i dronova lansiranih u njihovom smjeru.

Iranski dron ozlijedio je 32 civila, od kojih četiri teško, u Sitri u Bahreinu, prema Ministarstvu zdravstva. Saudijska Arabija objavila je presretanje četiri drona koji su se kretali prema naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju.

Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ove napade na kraljevstvo i njegove susjede. 'Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti', pisalo je na mreži X. Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svojim susjedima u Zaljevu, koji su bogati ugljikovodicima i u kojima se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.

Nafta/ilustracija
Nafta/ilustracija Izvor: EPA / Autor: Mohammed Al-Rifai

Rat paralizira veliki dio tokova nafte i plina iz Zaljeva. Hormuški tjesnac je u središtu zabrinutosti, s oko 20 posto globalne proizvodnje nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG) koji obično prolazi kroz njega.

Cijena barela nakratko je premašila 118 dolara u ponedjeljak, dosegnuvši najvišu razinu od ljeta 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj porast je 'vrlo mala cijena za mir i sigurnost Sjedinjenih Država i svijeta', ustvrdio je Donald Trump na svojoj mreži Truth Social.

U intervjuu koji je u nedjelju objavio Times of Israel Trump je rekao da će prekid neprijateljstava biti 'zajednička' odluka njega i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Tijekom vikenda Izrael je objavio da je napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu.

Gusti crni dim iz bombardiranih spremnika nafte u nedjelju je iransku prijestolnicu uronio u apokaliptični mrak, uz miris paljevine. Prema najnovijim podacima iranskog Ministarstva zdravstva, više od 1200 ljudi je ubijeno, a više od 10 000 civila ranjeno, tvrdnje koje AFP nije uspio provjeriti. Izrael je u ponedjeljak ujutro također objavio da je nastavio napade na 'infrastrukturu Hezbolaha' u Bejrutu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

  • 09:53

    Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu? Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka. Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba. IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

  • 09:08

    U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a.  Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo. Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina. Među poginulima je 200 žena. 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu. 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.

  • 08:49

    Eksplozije u Dubaiju Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova. Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'. Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje. Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače. Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.
ključne odluke

ključne odluke

Izvanredna sjednica Vlade: Vraća se nedavno ukinuta mjera, ima veze s cijenama goriva
krav maga

krav maga

Hrvatski vojnici uče izraelsku vještinu samoobrane: Nije bitno znati se potući

najpopularnije

Još vijesti