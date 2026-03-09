Iran lansirao salve projektila i dronova prema susjednim zemljama i Izraelu

Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve projektila i dronova prema Izraelu i svojim susjedima u Perzijskom zaljevu otkako je Modžtaba Hamnei dan ranije naslijedio oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, na mjestu vrhovnog vođe
Izrael je u ponedjeljak objavio da napada 'režimsku infrastrukturu' u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalno gospodarstvo. Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti 'meta'.
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio da novi vrhovni vođa 'neće dugo trajati', čak i prije nego što je njegovo ime javno objavljeno. U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Modžtaba Hamnei preuzme vlast.
Nekoliko sati nakon objave o izboru novog vrhovnog vođe iranska državna televizija izvijestila je o lansiranju projektila prema Izraelu. Prikazan je trup projektila s natpisom 'Pod vašim zapovjedništvom, Sajid Modžtaba', šijitskom vjerskom referencom koja označava odanost iranskih snaga novom vođi.
Novi val napada na Iran
Izraelska vojska u ponedjeljak je objavila da je pokrenula novi val napada na Iran, ciljajući mjesta za lansiranje projektila, zapovjedne centre Revolucionarne garde i policije, kao i tvornicu raketnih motora. Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su u ponedjeljak izvijestili o valovima iranskih projektila i dronova lansiranih u njihovom smjeru.
Iranski dron ozlijedio je 32 civila, od kojih četiri teško, u Sitri u Bahreinu, prema Ministarstvu zdravstva. Saudijska Arabija objavila je presretanje četiri drona koji su se kretali prema naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju.
Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ove napade na kraljevstvo i njegove susjede. 'Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti', pisalo je na mreži X. Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svojim susjedima u Zaljevu, koji su bogati ugljikovodicima i u kojima se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.
Rat paralizira veliki dio tokova nafte i plina iz Zaljeva. Hormuški tjesnac je u središtu zabrinutosti, s oko 20 posto globalne proizvodnje nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG) koji obično prolazi kroz njega.
Cijena barela nakratko je premašila 118 dolara u ponedjeljak, dosegnuvši najvišu razinu od ljeta 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj porast je 'vrlo mala cijena za mir i sigurnost Sjedinjenih Država i svijeta', ustvrdio je Donald Trump na svojoj mreži Truth Social.
U intervjuu koji je u nedjelju objavio Times of Israel Trump je rekao da će prekid neprijateljstava biti 'zajednička' odluka njega i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Tijekom vikenda Izrael je objavio da je napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu.
Gusti crni dim iz bombardiranih spremnika nafte u nedjelju je iransku prijestolnicu uronio u apokaliptični mrak, uz miris paljevine. Prema najnovijim podacima iranskog Ministarstva zdravstva, više od 1200 ljudi je ubijeno, a više od 10 000 civila ranjeno, tvrdnje koje AFP nije uspio provjeriti. Izrael je u ponedjeljak ujutro također objavio da je nastavio napade na 'infrastrukturu Hezbolaha' u Bejrutu.