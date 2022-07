Desna ruka Ivice Puljka uoči izbora otvoreno o HDZ-u, Plenkoviću, ali i vlastitim aferama: Otkrio i plan kako uvesti red u centru grada u jeku turističke sezone

Donedavni zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević, koji se na predstojećim izvanrednim izborima s Ivicom Puljkom kandidira za istu funkciju, u kampanji koja se upravo privodi kraju uglavnom je bio u zavjetrini. U razgovoru za tportal tvrdi da se ne radi o planskom potezu, kako bi se prikrio njegov navodno svađalački karakter, nego tek slučajnosti

Uglavnom, evidentno je to da su Splićani honorirali njegov rad i da je iz svega izašao potpuno neokrznut, dapače: čini se da cijeli grad zapravo čeka da se u drugom krugu izbora odradi puka formalnost i da se Ivošević s Puljkom vrati u Banovinu. Ondje će njegova pozicija u svakom slučaju biti još jača jer od 15 friških gradskih vijećnika stranke Centar njih petero zapravo pripada Ivoševićevoj neformalnoj grupaciji skrivenoj iza naziva 'Kandidat bez kompromisa'. Dakle, ako bi se tjeralo mak na konac, nove vlasti bez njega ne bi bilo.

Ne. Naša kampanja svodi se na rezime onih deset mjeseci, koliko smo upravljali gradom, a naš program, ciljevi i način rada ostali su isti. Od građana očekujemo potvrdu da su to valorizirali i da ne žele povratak na staro, recimo na stanje u kojemu se bez stranačke iskaznice ne možete zaposliti ni u gradskoj upravi ni u gradskim tvrtkama i ustanovama…

Kampanja u drugom krugu nekako se doima tihom, zagušenom, a vi osobno u drugom ste planu. Je li to planski potez?

Ne, priča definitivno nije gotova i bit će dovršena tek ove nedjelje. Ipak, očekujem da će odaziv biti solidan i da će glasati možda i oni ljudi koji to nisu učinili u prvom krugu. Nema opuštanja, na izbore treba izaći jer su uvijek mogući svi scenariji.

Mislim da smo već pokazali da nam to nije nikakav problem jer je naš rad dosad bio dovoljna motivacija za izlazak naših birača - i to u većem broju nego na lanjskim izborima, kada smo prvi put uspjeli svrgnuti s vlasti HDZ i Keruma. Ne, nećemo imati problema s tim.

Ne, jer očito je da ni on ni ja to ne prakticiramo. Ali u ovim ostalim optužbama - pa članovi njegove stranke su znatno bliže tome nego ja.

Posve je jasno da je izrekao nekoliko kleveta na moj račun, no iskreno, nemam volje kontaktirati s premijerom izvan službenog protokola - pa tako ni putem suda. Poznajući politike koje on zastupa, njega samoga prije bi se moglo prozvati za slične stvari…

I HDZ je, čini se, izbjegavao graditi kampanju na obračunima s vama, no premijer Plenković osobno vas je prozvao kao 'antisemita i nasilnika koji gleda seks s maloljetnicama'?

Ne mogu niti želim prejudicirati koliko će pravosuđe biti brzo. Znakovito je to da su u drugom predmetu koji se tiče drugog političara, a koji se nalazi na javnoj funkciji u javnoj tvrtki, četiri godine protekle do prvog ročišta. Za mene osobno presuda bi morala biti pravomoćna kako bi mi predstavljala bilo kakvu otegotnu okolnost, a uvjeren sam da ionako neće biti osuđujuća.

No je li ova prozivka splitskog Mosta taktički udar uoči mogućeg sastavljanja većine?

Bilo tko može tražiti bilo što, no Grad Split ima samo jednu od 11 ruku u upravnom vijeću te ustanove i jasno je da je ne može ukinuti. Optuživati nas za egzistiranje neke agencije pomalo je smiješno: jednako tako bilo bi smiješno da mi prozivamo Most za odluke Andreja Plenkovića ako znamo da je ta stranka u saborskoj manjini i nema apsolutno ikakav utjecaj.

Splitski Most, vjerojatni partner u sastavljanju većine, ovog tjedna oglasio se neobično oštrim priopćenjem u kojemu traže ukidanje nepotrebne agencije Eko-Kaštelanski zaljev. Njoj je na čelu HDZ-ova direktorica koja je dobila i glas Ivice Puljka, a upravo ondje na golemoj plaći zaposlen je jedan Puljkov vijećnik.

Nenormalno je da takva stranka uopće egzistira na političkoj sceni nakon što je pravomoćno osuđena za pljačku države. U normalnim okolnostima oni ne bi smjeli izgovarati ni 'd' u riječi 'domoljuban' i zbilja je komično to da oni bilo komu dociraju što je normalno, a što nije. U uređenim demokracijama takve stranke više ne bi postojale.

Ivica Puljak prošlog tjedna izjavio je da 'Split čeka renesansa' u slučaju da on pobijedi na nedjeljnim izborima. Što to zapravo znači?

To znači da će gradonačelnik napokon moći raditi bez blokiranja i ucjenjivanja, što se događalo u nekim prošlim mandatima. Svoje ideje moći će provesti u djelo - dakle gradnja javnih garaža bit će izglasana, neće biti opstrukcija oko novih vrtića, škola i školskih dvorana…

…no ne bi se reklo da je to renesansa, nego tipičan posao gradske vlasti?

U odnosu na situaciju u kojoj se Split dosad nalazio, to zbilja jest renesansa. Čeka nas i novi sustav gospodarenja otpadom, pa nova odluka o komunalnom redu… Na svim poljima grad će se kretati naprijed bez mogućnosti otpora ljudi koji zastupaju privatne, a ne javne interese.

No vratit ćemo se ipak na izraz 'renesansa' - to je teška i velika riječ, a Split je grad s velikim očekivanjima i velikim amplitudama u raspoloženju. Nije nemoguće da se ljudi za tri godine počnu sprdati s ovom najavom.

Svjesni smo toga. No ovom gradu za koju godinu prijeti napuljski scenarij i ako se na kraju našeg mandata ozbiljno približimo brojci od 50 posto odvojenog otpada, to će biti ogroman pomak - pa makar se radilo o temi koja je biračima naoko dosadna. To će biti potez koji će demonstrirati potpuno drugačiji način upravljanja gradom.

Dva mjeseca Split je bez vlasti, s povjerenicom Vlade. Kako ste zadovoljni redom u gradu?

Vidimo da su se ponovno počele pojavljivati anomalije u prostoru poput Rive, koja je postala sajmište, ili štekata kafića koji se pojavljuju bez ugovora o javnoj površini. Očito je da oni koji vole plivati u mutnom ne osjećaju strah da će se njihovi prekršaji adekvatno sankcionirati.

Povjerenica, dakle, nije obavila sjajan posao?

Ona trenutno radi za troje ljudi, svi dokumenti prolaze preko nje i vjerujem da nema previše vremena baviti se komunalom. Neću joj to uzeti za zlo, ali evidentno je to da resor komunale na svojoj razini nema stvari pod kontrolom onako kako je to bilo u našem mandatu.