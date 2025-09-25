Nakon 20 godina riješen misterij: Identificirana 'Žena u ružičastom', presudan bio jedan trenutak

Kampanja Identify Me i dalje traje te traži informacije o još 44 neriješena slučaja. Pozivaju se svi koji imaju informacije, posebno oni koji se sjete nestalih prijatelja ili članova obitelji, da posjete službenu stranicu Interpola i kontaktiraju s nadležnim institucijama

Dvadeset godina trebalo je da se riješi slučaj žene čije je tijelo pronađeno u Španjolskoj i koja otada nije bila identificirana. Interpol je danas izvijestio da je riječ o ruskoj državljanki Ljudmili Zavadi, a do otkrića je došlo zahvaljujući međunarodnoj Interpolovoj kampanji Identify Me. Ona je pokrenuta 2023. godine u suradnji sa šest europskih zemalja, a dosad je obuhvatila 47 slučajeva žena koje su ubijene ili preminule pod sumnjivim okolnostima. Jedan od tih slučajeva datira iz 3. srpnja 2005., kada je tijelo žene pronađeno uz cestu u Viladecansu. Bila je odjevena u ružičasti top s motivom cvijeća, ružičaste hlače i cipele iste boje, zbog čega je slučaj nazvan 'Žena u ružičastom'. U trenutku pronalaska bila je mrtva manje od 24 sata.

Policija je smatrala smrt sumnjivom jer su dokazi ukazivali na to da je tijelo premješteno oko 12 sati prije pronalaska. No, unatoč opsežnoj istrazi, identitet žrtve ostao je nepoznat gotovo dva desetljeća. Nakon što nisu imali nove tragove, španjolske vlasti predale su slučaj Interpolovoj kampanji Identify Me 2024. godine. Kampanja je uključivala objavu detalja na mreži te dijeljenje informacija s medijima, uključujući slike rekonstrukcije lica, osobnih predmeta ili tetovaža, u nadi da će netko prepoznati žrtvu. Također su biometrijski podaci podijeljeni sa 196 zemalja članica Interpola, uz pozive policijama da usporede te podatke s nacionalnim bazama. Prekretnica se dogodila 2025. godine, kada je turska policija usporedila otiske prstiju povezane sa 'Ženom u ružičastom' s nacionalnom bazom podataka, što je dovelo do podudaranja s ruskom državljankom Ljudmilom Zavadom, a ona je u trenutku smrti imala 31 godinu. Identitet je potom potvrđen analizom DNK koristeći uzorak njezina bliskog rođaka.