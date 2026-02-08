Incidenti na ponovljenim izborima za predsjednika RS-a u BiH: Slaba izlaznost

Glasanje se ponavlja na mjestima na kojima su nakon izbora provedenih 23. studenog prošle godine utvrđene nepravilnosti, uključujući krivotvorenje potpisa i glasanje osoba koje na to nisu imale zakonsko pravo.

Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) objavili su kako je u prijepodnevnim satima svoje biračko pravo iskoristilo oko 17 posto od nešto manje od 85 tisuća registriranih glasača.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova RS potvrdili su kako su tijekom dana dobili nekoliko prijava o ugrožavanju regularnosti izbornog procesa, uključujući informacije o navodnim pokušajima kupnje glasova odnosno plaćanja birača pa to istražuju.

Izborna utrka vodi se između kandidata vladajuće koalicije Siniše Karana te kandidata ujedinjene oporbe Branka Blanuše.