[VIDEO] Krstičević bacio maketu aviona i vikao na Vidovića pa se branio: Ja sam ratnik, to se ne radi vojniku!

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević cijeli je dan mirno pratio aktualno prijepodne u Saboru, tijekom kojega je više puta potezana tema propale kupovine zrakoplova F-16 Barak od Izraela. No, kad mu je SDP-ov Franko Vidović na stol donio maketu zrakoplova, Krstičević nije izdržao

Samo nekoliko minuta kasnije Krstičević se obratio novinarima i pojasnio zašto je izgubio živce. 'Bio sam vrlo smiren, ali morate biti svjesni da sam rani general, sada sam ministar obrane..što se tiče ovog projekta, ja i moj tim u ministarstvu učinili smo sve, dvije godine intenzivno smo vodili cijeli projekt i sve smo učinili da konačno hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. I nakon toga svega, dođe ti netko da se izrugava, za nečiji rad kakav god. Dođe ti netko bez ikakvog poštivanja, da meni stavi tu maketu... Je l' se to trebalo dogoditi... Slažem se s mojom reakcijom da nije na neki način način, ali morate razumjeti... Ja sam ratnik. Tražim od svojih ljudi najbolje... U ovom procesu Hrvatska je sve učinila.Mnogi ne žele uspjeh ovoga projekta. Lako je sad kritizirati sa strane... Vidite šta se radi. Vidite koja se kampanja vodi. Cijelo vrijeme sam šutio. o druga kampanja koja se vodi oko mene da sam kao zapovjednik odradio neke zločine. I ja sam čovjek... Nije legitimno da mi donosi maketu. To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad napravio', kazao je ministar obrane Krstičević nakon što je izgubio živce.

Kazao je da bi umjesto toga čvrsto kritizirao ali da ne bi ni SDP-u donio maketu.

Na pitanje novinara ponovno se osvrnuo na mailove koji su dolazili od Amerikanaca. Kazao je da je bilo na tisuće mailova. Upitan je li znao za mailove, rekao je da je znao za one koji su išli na njegovo ime. 'ti mailove sadrže tehnička pitanja i stručni tim je sva ta pitanja uključivao', rekao je Krstičević.

Na pitanje osjeća li se kao uteg ove Vlade, Krstičević je odogovorio protupitanjem: 'Zbog čega? Ako je uteg što jačam hrvatsku vojsku, što ja i moj tim vrlo odgovorno i temeljito radimo svoj posao? Jesam li trebao odabarati slabiju ponudu? Mi smo na ovom natječaju izabrali najbolju ponudu.'

'Jedna izgubljena bitka ne znači izgubljeni rat', rekao je Krstičević.