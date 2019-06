Immediate Response 19: Multinacionalna bojna krenula iz Hrvatske prema Mađarskoj

U sklopu završne faze međunarodne vojne vježbe Immediate Response 19, u nedjelju je počelo je izmještanje Multinacionalne bojne kopnom od vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju do logističke baze u Kapošvaru u Mađarskoj, a cilj je uvježbavanje prelaska državne granice (Border Crossing Operations) u taktičkom rasporedu.

Prva od šest hodnih kolona Multinacionalne bojne s 566 pripadnika i 120 vozila iz devet savezničkih i partnerskih zemalja, od kojih je 218 pripadnika Hrvatske vojske, krenula je u pratnji Vojne policije s vojnog poligona u Slunju prema Mađarskoj u 14 sati, a dolazak na granični prijelaz Goričan 2 predviđen je u 20 sati. Preostale kolone kreću u razmaku od sat do tri sata kako se na trasi kojom će se kretati ne bi stvarale velike kolone i prometna gužva, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).

Zbog prolaska hodne kolone Multinacionalne bojne očekuje se pojačan promet lokalnim prometnicama od Slunja do Karlovca te na autocestama A1 od Karlovca do Zagreba i A4 od Zagreba do graničnog prijelaza s Mađarskom Goričan 2.

Međunarodna vojna vježba Immediate Response 19 provodi se od 10. svibnja do 6. lipnja na teritoriju Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a njome Hrvatska vojska obilježava 10. obljetnicu članstva Republike Hrvatske u NATO savezu.