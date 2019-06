Immediate Response 19: Počinje izmještanje Multinacionalne bojne iz Hrvatske

U sklopu međunarodne vojne vježbe Immediate Response 19, kojom Hrvatska vojska obilježava 10. obljetnicu članstva Hrvatske u NATO-u, u subotu je započela završna faza vježbe tijekom koje će se provesti izmještanje Multinacionalne bojne kopnom do poligona u Mađarskoj gdje će uvježbavati prelazak državne granice te provesti zadaće osiguranja logističke baze u Kapošvaru, priopćeno je iz Ministarstva obrane (MORH).

Izmještanje Multinacionalne bojne kopnom od vojnog poligona Eugen Kvaternik na Slunju do poligona u Mađarskoj predviđeno je u nedjelju.

Povratak Multinacionalne Bojne iz Mađarske u Hrvatsku bit će u u utorak, a dolazak posljednje hodne kolone očekuje se u srijedu u ranim jutarnjim satima.

Zbog prolaska kolone Multinacionalne bojne očekuje se pojačan promet lokalnim prometnicama od Slunja do Karlovca te na autocestama A1 od Karlovca do Zagreba i A4 od Zagreba do graničnog prijelaza s Mađarskom Goričan 2.

Međunarodna vojna vježba Immediate Response 19 provodi se od 10. svibnja do 6. lipnja na teritoriju Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a njome Hrvatska vojska obilježava 10. obljetnicu članstva Republike Hrvatske u NATO savezu.