Krstičević na vojnoj vježbi: Danas je kiša, ali vojska uvijek mora biti spremna

Na slunjskome Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u srijedu su na Danu uvaženih gostiju (Distinguished Visitors Day) u sklopu međunarodne vojne vježbe "Immediate Response 19" prikazane sposobnosti bojnog gađanja topničkim i protuoklopnim sustavima, združenog djelovanja i manevra snaga, a ministar obrane Damir Krstičević čestitao je vojnicima na odličnoj vježbi kojom je demonstrirana snaga zajedništva.

Ocijenivši kako je današnji svijet pun izazova, Krstičević je rekao "kako nitko od nas nije u mogućnosti sam se nositi s novom sigurnosnom paradigmom pa nam je stoga posebno važna izgradnja savezništva i jačanje partnerstva s drugim državama, a to smo savezništvo s današnjom vježbom i pokazali".

"To je jamac trajne sigurnosti najvećega i najmoćnijeg saveza u povijesti čovječanstva i ova je vježba najbolja moguća proslava 10. obljetnice hrvatskog članstva u NATO-savezu", rekao je Krstičević . Zahvalio je SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji, BiH, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Litvi i Kosovu "što su prepoznali važnost provedbe zajedničke obuke i uvježbavanja i hrvatskim vojnicima na prikazanim sposobnostima".

"To je najbolji način da se vidi vrlo, vrlo dobra razina interoperabilnosti i partnerstva", rekao je Šundov i dodao da je ponosan na sve sudionike, a ne samo na hrvatski kontingent.

Načelnik Glavnog stožera Albanske vojske, brigadni general Bardhyl Kollcaku također je čestitao Hrvatskoj vojsci desetu obljetnicu članstva u NATO-savezu, ističući kako današnju vježbu smatra odlično provedenom, u teškim uvjetima, no upravo su oni, kako je rekao, omogućili da vojnici pokažu svoje vještine, profesionalizam, timski rad i duh suradnje.

General zbora Pavao Miljavac rekao je za Hinu kako u multinacionalnom karakteru te vježbe vidi i motiv da bi se europske snage mogle tako ukomponirati. Dodao je da su teški uvjeti, kiša i magla vojnicima bili još veći izazov.

Međunarodnom vojnom vježbom "Immediate Response 19" Hrvatska vojska obilježava desetu obljetnicu članstva Republike Hrvatske u NATO-savezu. Vježba se provodi od 10. svibnja do 6. lipnja 2019. u Hrvatskoj, i to na poligonu u Slunju i u Vojarni "Josip Jović" u Udbini, te na području Slovenije i Mađarske. U vježbi sudjeluje oko 1600 pripadnika hrvatskih i stranih oružanih snaga. Danas je bilo 626 vojnika, među kojima 320 hrvatskih.

Kako je novinarima rekao zapovjednik multinacionalne bojne pukovnik Samir Mrsić, danas su prikazane sposobnosti bojnoga gađanja topničkim i protuoklopnim sustavima, združenog djelovanja i manevra snaga, a zbog lošeg vremena, "nije provedeno planirano združeno djelovanje zračnih i kopnenih snaga u provedbi napadnih operacija".