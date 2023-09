Imamo li razloga za strah ako se aktivira supervulkan kod Napulja

Posljednja erupcija Campi Flegreija , vulkana čije je grotlo pod morem, zabilježena je 1538. godine, no to područje izloženo je konstantnim potresima. Samo u travnju ove godine, tamo je registrirano više od 600 malih podrhtavanja, a potres koji je u ranim jutarnjim satima u srijedu imao epicentar upravo na tom lokalitetu bio je najjači u nizu potresa posljednjih tjedana.

Disagi per i passeggeri alla stazione ferroviaria di Napoli a causa dei forti ritardi dei treni, in seguito alla scossa di terremoto di 4.2 registrata nella notte ai Campi Flegrei. #ANSA pic.twitter.com/qTUf9tl1az

Prof.dr.sc. Dražen Balen s Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu kaže da je područje Napulja, u slučaju da dođe do erupcije vulkana, izuzetno opasan okoliš zbog guste naseljenosti. Međutim, u ovom trenutku znanstvena zajednica nije alarmirana, tj. ništa u globalnim pokazateljima vulkanske aktivnosti ne ukazuje na pojačanu aktivnost Vezuva i Campi Flegreija. Posljednji rutinski alarm bio je oglašen za Stromboli, aktivni vulkan na istoimenom otoku koji se naziva i 'svjetionikom Mediterana', jer osim što ima gotovo neprekidne eksplozije kojima se oslobađaju plinovi, karakteriziraju ga i povremene erupcije lave. Naravno, situacija na 'vulkanskom radaru' može se naglo promijeniti.

'Osim potresa, postoji mogućnost kod manjeg podvlačenja ploča da dio materijala dolazi u zonu gdje se događa pretaljivanje. Ta taljevina, odnosno magma koja nastaje, zbog uzgona kreće prema površini i eruptirat će na već ranije oslabljenim mjestima, npr. u području starijih vulkana gdje postoji realna mogućnost za ponavljanje erupcije. Kaldera Campi Flagrei je potopljeno grotlo nekadašnjeg vulkana koji je u blizini Napulja, kao i Vezuv. To je sve jedno vulkansko polje koje je posljednji put bilo aktivno sredinom 20 stoljeća, a prije toga u 16. stoljeću, što je u vremenskim terminima vulkanologije praktički bilo jučer', tumači prof. Balen.

On tumači da je aktivnost velike većine vulkana vezana uz pomicanje tektonskih ploča, kao što je i slučaj kod potresa, što su nažalost osjetili nedavno i stanovnici Hrvatske.

Dodaje da u procjenama vulkanskih hazarda područje Napulja jest najugroženije, ali ne može se reći hoće li do erupcije doći sutra, za 100 ili za 500 godina. Ponavlja da se u ovom trenutku takva ugroza ne vidi, a ako se nešto krene odvijati, znat će se tek neposredno pred erupciju. Panika ni u kojem slučaju nije dobra, jer bi ljudi mogli stradati u stampedu.

'Dođe li do takve erupcije, onda nam je cunami najmanja briga jer bismo do tada već bili mrtvi', tumači.

'I najmanja erupcija, koja je zapravo beznačajna u svijetu vulkana, u tako gusto naseljenom okolišu može biti smrtonosna za veliki broj ljudi. Indeks erupcija na Islandu bio je od 2 do 4, a izazvali su dosta problema i obustavili zračni promet', podsjeća prof. Balen.

U svakom slučaju, Hrvatska nije na sigurnoj udaljenosti. Prof. Balen otkriva da se trenutno u Hrvatskoj radi nekoliko doktorata upravo na materijalima eruptiranim iz vulkana čiji je izvor udaljen stotinama kilometara. Poznato je i da u Rumunjskoj postoji sloj vulkanskog pepela debljine 90 cm sastavljen od materijala koji potječe iz Italije.

'U Zagrebu smo doživjeli da nam 30-ak centimetara snijega zna omesti javni promet. A zamislite da vam padne toliko kamene prašine, koja može biti vruća, a može biti i otrovna. To su već katastrofične procjene. Iako one jesu u geološkim razmjerima realne, jer čovječanstvo je već nekoliko puta bilo na rubu izumiranja, ljudska vrsta bila je svedena na par tisuća jedinki - mislim da to baš sad ne trebamo očekivati', kaže prof. Balen.