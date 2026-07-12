Predivan prizor kod Visa: Snimljeni prvi ovogodišnji mladunci dobrih dupina

U okolici otoka Visa zabilježeni su prvi ovogodišnji mladunci dobrih dupina, objavili su stručnjaci koji već desetljećima prate populaciju tih morskih sisavaca u hrvatskom dijelu Jadrana

Riječ je o posebno važnom trenutku za istraživače jer dolazak nove generacije pruža vrijedan uvid u stanje populacije i uspješnost razmnožavanja. Tri ženke dobile mladunce Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo priopćili su da su ženke Arganel, Jaglica i Dinko ove godine dobile mladunce. Na snimkama se vidi kako mladunci plivaju neposredno uz bok svojih majki, što nije slučajno.

'Na taj način koriste strujanje vode koje stvara tijelo majke pa troše manje energije tijekom plivanja', pojasnili su iz Instituta. Dodaju kako mladunci, zahvaljujući većem udjelu potkožnog masnog tkiva u odnosu na veličinu tijela, imaju i bolju plovnost. Napreduju i prošlogodišnji mladunci U skupini su uočeni i jednogodišnji mladunci ženki Srećke i Gatule. Posebnu je pozornost privukao Srećkin mladunac, koji je malim skokom pokazao koliko je napredovao u veličini, snazi i okretnosti u odnosu na prošlu godinu.