Predivan prizor kod Visa: Snimljeni prvi ovogodišnji mladunci dobrih dupina

U okolici otoka Visa zabilježeni su prvi ovogodišnji mladunci dobrih dupina, objavili su stručnjaci koji već desetljećima prate populaciju tih morskih sisavaca u hrvatskom dijelu Jadrana
Riječ je o posebno važnom trenutku za istraživače jer dolazak nove generacije pruža vrijedan uvid u stanje populacije i uspješnost razmnožavanja.
Tri ženke dobile mladunce
Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo priopćili su da su ženke Arganel, Jaglica i Dinko ove godine dobile mladunce.
Na snimkama se vidi kako mladunci plivaju neposredno uz bok svojih majki, što nije slučajno.
'Na taj način koriste strujanje vode koje stvara tijelo majke pa troše manje energije tijekom plivanja', pojasnili su iz Instituta.
Dodaju kako mladunci, zahvaljujući većem udjelu potkožnog masnog tkiva u odnosu na veličinu tijela, imaju i bolju plovnost.
Napreduju i prošlogodišnji mladunci
U skupini su uočeni i jednogodišnji mladunci ženki Srećke i Gatule.
Posebnu je pozornost privukao Srećkin mladunac, koji je malim skokom pokazao koliko je napredovao u veličini, snazi i okretnosti u odnosu na prošlu godinu.
Takva opažanja istraživačima omogućuju praćenje razvoja pojedinih jedinki od rođenja pa tijekom cijelog njihova života.
Istraživanja traju desetljećima
Institut za oceanografiju i ribarstvo već godinama prati dobre dupine u hrvatskom Jadranu, pri čemu se svaka jedinka prepoznaje prema karakterističnim oznakama na leđnoj peraji.
Zahvaljujući dugogodišnjem istraživanju znanstvenici mogu pratiti obiteljske veze, uspješnost razmnožavanja i promjene u brojnosti populacije.
Iz Instituta podsjećaju da građani mogu simbolično usvojiti dupina te na taj način pomoći financiranju istraživanja i zaštite ovih zaštićenih morskih sisavaca.
'Na taj način omogućujete nam da nastavimo pratiti živote dobrih dupina i u budućim generacijama', poručili su istraživači.