morski sisavci

Predivan prizor kod Visa: Snimljeni prvi ovogodišnji mladunci dobrih dupina

L. F.

12.07.2026 u 12:08

Dobri dupini
Dobri dupini Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Institut Plavi svijet
Bionic
Reading

U okolici otoka Visa zabilježeni su prvi ovogodišnji mladunci dobrih dupina, objavili su stručnjaci koji već desetljećima prate populaciju tih morskih sisavaca u hrvatskom dijelu Jadrana

Riječ je o posebno važnom trenutku za istraživače jer dolazak nove generacije pruža vrijedan uvid u stanje populacije i uspješnost razmnožavanja.

Tri ženke dobile mladunce

Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo priopćili su da su ženke Arganel, Jaglica i Dinko ove godine dobile mladunce.

Na snimkama se vidi kako mladunci plivaju neposredno uz bok svojih majki, što nije slučajno.

Dobri dupini
Dobri dupini Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Institut Plavi svijet

'Na taj način koriste strujanje vode koje stvara tijelo majke pa troše manje energije tijekom plivanja', pojasnili su iz Instituta.

Dodaju kako mladunci, zahvaljujući većem udjelu potkožnog masnog tkiva u odnosu na veličinu tijela, imaju i bolju plovnost.

Napreduju i prošlogodišnji mladunci

U skupini su uočeni i jednogodišnji mladunci ženki Srećke i Gatule.

Posebnu je pozornost privukao Srećkin mladunac, koji je malim skokom pokazao koliko je napredovao u veličini, snazi i okretnosti u odnosu na prošlu godinu.

Dobri dupini
Dobri dupini Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Institut Plavi svijet

Takva opažanja istraživačima omogućuju praćenje razvoja pojedinih jedinki od rođenja pa tijekom cijelog njihova života.

Istraživanja traju desetljećima

Institut za oceanografiju i ribarstvo već godinama prati dobre dupine u hrvatskom Jadranu, pri čemu se svaka jedinka prepoznaje prema karakterističnim oznakama na leđnoj peraji.

Zahvaljujući dugogodišnjem istraživanju znanstvenici mogu pratiti obiteljske veze, uspješnost razmnožavanja i promjene u brojnosti populacije.

Iz Instituta podsjećaju da građani mogu simbolično usvojiti dupina te na taj način pomoći financiranju istraživanja i zaštite ovih zaštićenih morskih sisavaca.

'Na taj način omogućujete nam da nastavimo pratiti živote dobrih dupina i u budućim generacijama', poručili su istraživači.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pomorsko dobro

pomorsko dobro

Održavanje plaža i obale tri je godine ozbiljno blokirano. Doznajemo što se događa
SPAŠEN JE

SPAŠEN JE

VIDEO Hrvatskog planinara u Sloveniji ugrizla zmija, dignut helikopter
TRAŽE SE KRIVCI

TRAŽE SE KRIVCI

Ruski napad razotkrio ozbiljan skandal u Ukrajini: 'To je bilo izričito zabranjeno!'

najpopularnije

Još vijesti