Ideološki ratovi u Otvorenom: Molitelji, femicid i rodni studiji

Dodao je kako smatra da se bilo kome tko želi izraziti svoj stav, drugačije misliti, treba to omogućiti. 'Ne vidim razloga zašto bi im se to branilo i zašto bi to nekoga iritiralo. Da mainstream manjina pokušava terorizirat većinu to mi se čini krajnje neprihvatljivim', istaknuo je.

Ivana Marković, SDP rekla je kako je njihova današnja poruka bila vrlo jasna, konkretna - slobodne i ravnopravne.



To je poruka za ono što se SDP borio u prošlosti i za što će se boriti sada i u budućnosti, za ravnopravne i slobodne žene u društvu. Što se tiče okruglog stola, stol je organizirala udruga U ime obitelji koja se bavi sa svime osim obitelji. Prvenstveno se bavi pokušajem rušenja prava žena, prava manjina svih onih drugačijih u društvu i onemogućavanje žene da odlučuju o svom tijelu', rekla je.



Osvrnula se i na izvještaj. Rekla je kako su stvari u potpunosti krivo postavljene.



'Poruke koje dolaze od molitelja su vrlo jasne. Smetaju im prava žena, smetaju im slobodne žene, kako se oblače, da imaju svoj mozak, i razmišljaju svojom glavom. Vrlo je jasno zašto se stvara otpor od strane progresivnih skupina u društvu, od strane građana', rekla je.



Petra Mandić, Most rekla je kako trebamo razlučiti ideološki rat.



'Rat je trenutak u kojem nema dijaloga. I to je upravo danas ljevica pokazala. Nisu htjeli ući u dijalog nego difamiraju. Prije mjesec dana gostovala sam s gospodinom Matićem, kada je molitelje na trgovima nazivao klečavcima koje žele ući u gaćice, domove. To je takav govor mržnje prema određenoj skupini kojoj se ne daje pravo uopće da izrazi svoj stav, da njihova zajamčena ustavna prava na javno ispovijedanje vjere, na javno zastupanje javne molitve na trgovima, bilo gdje, to su pravo na vjeroispovijest, pravo na slobodu govora, na javno okupljanje, pa to su sve naše ustavne prava. Ako to idemo zabranjivati nekom, pritom ga nazivati pogrdnim imenima, dehumanizirati ga, što je to nego govor mržnje? Do čega to može doći nego do brutalnog kulturološkog rata. Ukoliko dođe do još veće razine da uopće prestanemo pričati i argumentirati, onda možemo doći do velikih problema u društvu s čime se zapad već sada suočava', rekla je.



Rada Borić, Možemo! smatra kako bi se prvo trebali dogovoriti je li ovo što se događa na trgovima prosvjed ili molitva.



'U molitvama se sigurno ne zagovara pokornost žena, ne bi se trebalo određivati ženama kako će se ponašati. Ono što smo mi danas pokazali je da upravo to što se zagovara u tim molitvenim skupinama je temelj onoga što se onda događa ženama u nasilju. Upravo ta vrsta govora, ta vrsta "molitava" je okidač da imamo takvu vrstu nasilja. Vrlo često ćemo čuti da je okidač za nasilje onaj trenutak kada žena odluči da više neće trpjeti teror i da više neće trpjeti da se zna tko je glava u kući i da dok muškarac govori ona treba šutjeti', rekla je.



Borić je rekla kako je u 20 godina u Hrvatskoj ubijeno 400 žena.



'Govorimo o brutalizaciji nasilja. Mi smo treća zemlja u Europi po broju stanovnika o ubojstvima žena, femicidu koji se mogao spriječiti. On se neće spriječiti doklegod proizvodimo stereotipe koji pokazuju da žene ne bi trebale biti jednake u društvu', istaknula je.

Rodni studiji

Kad je riječ o rodnim studijima, Peternel je rekao kako nije za to da taj studij dobije zeleno svjetlo.



'Protivim se argumentaciji ljevice koja ne može pronaći ništa drugo već pričaju o neovisnosti sveučilišta, a ne razumiju što je neovisnost sveučilišta. To znači da možete bez upliva politike možete izabrati dekane, rektora, primati profesore prema uvjetima rektorskog zbora na temelju objavljenih radova, citiranosti, državnoj nastavi..., da ih možete napredovati, da nisu politički uvjetovani, da nema političke protekcije, ali to ne znači da ti ljudi mogu predavati što hoće. Visoku obrazovnu politiku provode i zacrtavaju oni koji su od naroda izabrani, a to je hrvatska vlada. I zato postoje dopusnice koje pojedini studijski programi moraju dobiti', rekao je.



Naglasio je kako rodni studiji ne zadovoljavaju ni osnovne kvalitativne elemente. 'Ne vidim što bi se tamo učilo više nego u sklopu jednog kolegija. Cijeli taj program stane u jedan kolegiji', istaknuo je Peternel.