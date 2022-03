Iako je usporio priljev izbjeglica, istok Europe se muči s pronalaskom skloništa

Ukrajinski susjedi izvijestili su o manjem priljevu izbjeglica u subotu dok se vlade i volonteri muče s pronalaskom skloništa za gotovo 2,6 milijuna osoba, većinom žena i djece, koji su pobjegli od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Gradonačelnik Przemysla, poljskog grada sa 60.000 stanovnika blizu graničnog prijelaza Medyka, rekao je da u petak pristiglo 18.000 ljudi, u četvrtak 23.000, a na vrhuncu ih je bilo više od 50.000.

Wojciech Bakun rekao je da mu je potrebna podrška za pripremu smještaja za 2.000 do 3.000 ljudi u Przemyslu.

"Imam zgrade, ali treba ih prilagoditi, za to bi trebalo 10 do 20 milijuna zlota (2,28 do 4,57 milijuna dolara). Ne mogu to financirati iz općinskog proračuna jer imamo i druge potrebe, to bi mogla biti sredstva iz Europske unije ili iz vlade", rekao je.

Veronika Zhushman (32) putuje sa svojom šestogodišnjom kćerkom, majkom i mlađom sestrom iz Vasilkiva u Kijevskoj oblasti, a provele su noć u sportskoj dvorani u srednjoj školi u gradu.

U subotu rano ujutro ju je probudilo upozorenje o bombardiranju s mobitela druge izbjeglice.

"Nisam dobro spavala od početka invazije...čim se alarm oglasio ponovno sam se zabrinula", rekla je.

UNHCR je izvijestio da je gotovo 2,6 milijuna izbjeglica pobjeglo iz Ukrajine, a među njima se 1,6 milijuna uputilo u Poljsku.

Izbjeglice pokušavaju stići do gradova sa uspostavljenim ukrajinskim zajednicama te većim izgledima za pronalazak posla.