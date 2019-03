I sumnja na nasilje mora se registrirati

Novi protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji znatno je detaljniji od važećeg i mogao bi donijeti pozitivne pomake u zaštiti žena i djece od nasilja, no hoće li se to i ostvariti, ovisit će o tome hoće li biti odlučnosti za njegovo provođenje, objavio je u utorak Večernji list prenoseći ocjene nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žena žrtava obiteljskog nasilja

Udruge upozoravaju da i važeći protokol, star već 14 godina, sadrži niz dobrih rješenja, ali da ga se nadležne institucije nikada nisu do kraja držale.

Dapače, stvari su se u nekim segmentima i pogoršale. Primjerice, došlo je do prakse u kojoj policija, izbjegavajući arbitrirati, prekršajno prijavljuje i nasilnika i njegovu žrtvu, čega nekada nije bilo upozorava Sanja Sarnavka. predsjednica zaklade Solidarna. Ističe kako je dosljednu provedbu mjera propisanih protokolom nemoguće očekivati ako istodobno nisu utvrđene kazne za one koji su dužni provoditi protokol, a to ne čine.