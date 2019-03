Nakon optužbi za obiteljsko nasilje, Igor Krizmanić izašao iz HDZ-a

Nakon optužbi za obiteljsko nasilje, potpredsjednik Gradskog vijeća Požege Igor Krizmanić izašao je iz Gradskog vijeća i HDZ-a

"Jutros sam od njega zatražio da svoj slučaj rješava izvan stranke, da napusti stranku i da legitimnim pravnim putem dokazuje je li to kelveta ili nešto drugo, on je to prihvatio", dodao je Glavić.

Podsjetimo, Krizmanićeva kći u dramatičnom postu na Facebook grupi #spasime iznijela je teške optužbe za obiteljsko nasilje kojem je, tvrdi, u djetinjstvu bila izložena zajedno s majkom Sandrom.