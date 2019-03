Znaju li Plenković i Veljača da 24-satni SOS telefon za žrtve nasilja postoji već 31 godinu? Evo što kaže voditeljica

Na krilima inicijative #Spasime, prosvjednik i premijer Andrej Plenković s jučerašnje sjednice Vlade poručio je da će, uz otvaranje sigurnih kuća u svim županijama u kojima sada ne postoje, ustrojiti i 'dežurni telefon za žrtve nasilja koji će biti dostupan 24 sata, sedam dana u tjednu, a dok ta linija ne bude u potpunosti funkcionalna, sve žrtve nasilja moći će se javljati, naravno, i policiji'. Je li premijer svjestan toga da besplatna 24-satna SOS linija za žrtve obiteljskog nasilja već postoji, pa još i predano djeluje upravo u suradnji s policijom i socijalnim službama?

'Žao mi je što organizacije civilnog društva nisu bile više uključene. Mislim, ako si već poduzeo tako veliku inicijativu, mogao si i prikupiti osnovne informacije od organizacija koje toliko puno rade i toliko puno daju ovom našem društvu. Nismo se mi jučer osnovale, radimo 30 godina. Drago mi je da su barem s Nevom (Tolle, predsjednicom Autonomne ženske kuće Zagreb, op.a.) kontaktirale, ali mislim da su trebale i nas isto tako uključiti, kao i druga skloništa, pa sve to zaokružiti. S te strane, mislim da to nije u redu', kaže Jegrišnik.

Ona pozdravlja inicijativu #Spasime jer je, kako kaže, javnost dignuta na noge, a svaka je takva inicijativa, bez daljnjega, korisna s obzirom na to da je obiteljsko nasilje ozbiljan društveni problem u Hrvatskoj. Ali...

U Zagrebu djeluju dva autonomna skloništa organizacija civilnog društva za žrtve obiteljskog nasilja, u sastavu udruge Ženska pomoć sada i Autonomne ženske kuće. Uz sklonište, AŽKZ ima Žensko savjetovalište, s besplatnom telefonskom linijom (0800 55 44) radnim danom od 11 do 17 sati. U ostalim krajevima Hrvatske djeluje svega nekoliko autonomnih skloništa, dok cijeli potez južno od Zadra pokrivaju Caritasova skloništa u Šibeniku i Splitu.

Putem SOS linije 0 - 24 sata pruža se pomoć žrtvama nasilja savjetodavnim razgovorima, pružanjem informacija i potpore, upućivanjem na institucije te prijemom žrtava nasilja u Prihvatni centar. Smještaj u skloništu može se zatražiti i direktno, pozivom na navedeni broj, i u njemu se može boraviti, s djecom, do šest mjeseci, a ukoliko se životna situacija žrtve ne riješi, i dulje. Nekoć su se žrtve češće vraćale nasilnicima, dok danas oko 70 posto žena iz skloništa ove udruge napušta situaciju obiteljskog nasilja.

KAKO DO SKLONIŠTA

A sve je počelo davne 1988. godine, kada je nekolicina aktivistica na ondašnjoj 'crvenoj' Trešnjevci, opjevanom zagrebačkom radničkom kvartu, osnovala udrugu s ciljem aktiviranja prve SOS telefonske linije za pomoć i podršku žrtvama nasilja. Telefon je odmah zaživio, isprva nekoliko sati dnevno, a od 1998. od 0 do 24 sata, tijekom cijele godine. U međuvremenu, osnovano je Savjetovalište - psihološko, pravno i socijalno - kao i Prihvatni centar.

'Profilirani smo telefon za obiteljsko nasilje i 80 posto poziva odnosi se baš na to, dok su ostalo info pozivi ili oni za pravne savjete o tome kako provesti razvod braka, ostvariti skrbništvo nad djetetom, kao i oni kojima pružamo potporu u slučajevima kada je žena preživjela nasilje i traži savjet te podršku kako da izađe iz svega toga', kaže voditeljica.

Sklonište je gotovo uvijek popunjeno. Lani je kroz njega prošao 31 korisnik, a 95 zahtjeva za smještaj moralo se odbiti zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta. Udruga je prošle godine ukupno zaprimila 1591 poziv, što je nešto manje nego prijašnjih godina, kada se ta brojka penjala i do 2500.

Udruga Ženska pomoć sada održava se skromnim financijskim sredstvima i to preko natječaja. Za cijelu prošlu godinu primili su 237.000 kuna od Ministarstva za demografiju, 182.000 kuna od Grada Zagreba i 65.000 kuna od Zagrebačke županije. Uz voditeljicu, stalno je zaposlena socijalna radnica, dok su psihologinja i pravnica honorarne djelatnice. Na SOS liniji radi od osam do 10 stručnih suradnica koje su prošle edukaciju, obično dvije smjene tjedno (uključujući noćni rad), a njihove naknade su simbolične, na razini volonterskih za troškove prijevoza i topli obrok - od 500 do 600 kuna mjesečno.

Marijana Zrinka Jegrišnik u udruzi je od 1998. kao volonterka, a zaposlena je 2015. godine zahvaljujući tadašnjoj ministrici Jadranki Kosor, koja je prva osigurala mogućnost zaposlenja. S aktualnom ministricom Nadom Murganić suradnja je korektna - 'ona saziva sastanke i trudi se koliko može na svojoj razini' - no u ovoj udruzi očekuju da će im ubuduće, temeljem Istanbulske konvencije, biti osigurana dodatna sredstva za ostvarivanje njihova cilja: promicanja ženskih ljudskih prava i unapređenja odnosa među spolovima te pružanja zaštite, pomoći i podrške ženama i djeci žrtvama nasilja.