I oni bi napadali Grenland: Procurilo kako je šačica Finaca 'uništila' američke vojnike na NATO vježbi

Američki vojnici suočili su se s ozbiljnim problemima tijekom prošlogodišnje NATO vježbe na sjeveru Norveške, gdje se, uslijed nedostatka iskustva u arktičkim uvjetima, nisu mogli ravnopravno nositi s finskim snagama.
Situacija je postala toliko neugodna da su zapovjednici morali intervenirati i zamoliti finske vojnike da 'ne budu tako grubi' prema američkim kolegama, prenosi britanski The Times pozivajući se na neimenovani vojni izvor.
Vježba pod nazivom "Joint Viking", održana u ožujku, okupila je oko 10.000 vojnika iz devet zemalja, uključujući SAD i Finsku. Iako se o ovome nije govorilo u vrijeme održavanja vježbe, novi izvještaji ukazuju na to da američke snage nisu idealno odgovorile na izazov, prenosi Klix.ba
"Bilo je sramotno i demoralizirajuće"
Glavni razlog za neuspjeh, prema izvještaju, leži u činjenici da SAD nema dovoljno iskustva s arktičkom regijom, kao ni adekvatnu opremu za borbu u ovim ekstremnim uvjetima.
Problem je kulminirao u susretu s Fincima, koje The Times opisuje kao 'najstrašnije arktičke borce'. Vojnici iz ove nordijske zemlje su tijekom vježbe imali ulogu napadača (agresora).
'Fincima su morali reći da prestanu 'kositi' Amerikance, jer je to za njih postalo sramotno i demoralizirajuće', otkrio je vojni izvor za britanski list.
Nedostatak specijalizirane obuke
Iako Sjedinjene Američke Države raspolažu ogromnom vojskom od oko 1,3 milijuna vojnika, samo je mali dio njih spreman za ratovanje u ekstremnim uvjetima Arktika.
Prema podacima Military Timesa, SAD takve vojnike obučava uglavnom u Northern Warfare Training Center (NWTC) na Aljasci. Međutim, kapaciteti su ograničeni. Od 2008. do 2018. godine, ovaj centar je obučio svega 7.100 američkih vojnika kroz tečajeve koji variraju od preživljavanja na hladnoći do vojnog skijanja.
SAD redovno sudjeluje u NATO vježbama, ali u ekstremne uvjete obično šalju manje jedinice, koje broje stotine ili tek nekoliko tisuća vojnika.
Ovaj incident baca svjetlo i na širi geopolitički kontekst. The Times povezuje probleme na terenu s političkim tenzijama, uključujući ranije ambicije Donalda Trumpa vezane za kupovinu Grenlanda, što je izazvalo diplomatske iskre s Danskom i drugim nordijskim zemljama.
Vojni izvori upozoravaju da antagoniziranje arktičkih saveznika nije pravi put ako SAD žele braniti ovu regiju. Ovisnost Amerike o nordijskim partnerima je očigledna, posebno u tehnologiji ledolomaca, gdje SAD zaostaju i oslanjaju se na Finsku.
Ovu ovisnost potvrdilo je i američko Ministarstvo obrane u dokumentu o strategiji na Arktiku iz 2023. godine, navodeći da je suradnja s Finskom, Islandom, Norveškom i Švedskom ključna za kolektivnu obranu NATO-a, ali i samog teritorija Sjedinjenih Država.