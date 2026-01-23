I oni bi napadali Grenland: Procurilo kako je šačica Finaca 'uništila' američke vojnike na NATO vježbi

Američki vojnici suočili su se s ozbiljnim problemima tijekom prošlogodišnje NATO vježbe na sjeveru Norveške, gdje se, uslijed nedostatka iskustva u arktičkim uvjetima, nisu mogli ravnopravno nositi s finskim snagama.

Situacija je postala toliko neugodna da su zapovjednici morali intervenirati i zamoliti finske vojnike da 'ne budu tako grubi' prema američkim kolegama, prenosi britanski The Times pozivajući se na neimenovani vojni izvor. Vježba pod nazivom "Joint Viking", održana u ožujku, okupila je oko 10.000 vojnika iz devet zemalja, uključujući SAD i Finsku. Iako se o ovome nije govorilo u vrijeme održavanja vježbe, novi izvještaji ukazuju na to da američke snage nisu idealno odgovorile na izazov, prenosi Klix.ba

"Bilo je sramotno i demoralizirajuće" Glavni razlog za neuspjeh, prema izvještaju, leži u činjenici da SAD nema dovoljno iskustva s arktičkom regijom, kao ni adekvatnu opremu za borbu u ovim ekstremnim uvjetima. Problem je kulminirao u susretu s Fincima, koje The Times opisuje kao 'najstrašnije arktičke borce'. Vojnici iz ove nordijske zemlje su tijekom vježbe imali ulogu napadača (agresora). 'Fincima su morali reći da prestanu 'kositi' Amerikance, jer je to za njih postalo sramotno i demoralizirajuće', otkrio je vojni izvor za britanski list.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







+6 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO