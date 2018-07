I danas sparina, sunčano i vrlo toplo. U petak nova promjena vremena

Sparina će nas pratiti u mnogim krajevima, no oblaka iznad Hrvatske u prosjeku će biti manje nego jučer pa će i vjerojatnost za mjestimičnu kišu biti manja

Posvuda će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu i bura koja će navečer jačati.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na Jadranu od 20 do 23, a najviša dnevna od 21 do 26 na kopnu te od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih uz obalu.