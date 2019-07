I danas kiša, no uskoro stiže stabilnije i sunčanije vrijeme - evo detalja

Promjenljivo s mjestimičnom kišom vrijeme je u utorak. Osobito poslijepodne i pljuskovima s grmljavinom koji će biti češći, izraženiji i obilniji u gorju, unutrašnjosti Dalmacije te na sjevernom i srednjem Jadranu.

Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Duž obale slaba do umjerena bura, od sredine dana u Dalmaciji jugozapadnjak i zapadnjak koji će ponovno navečer okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27, na Jadranu od 26 do 31 °C, donosi Državni hidrometeorološki zavod.