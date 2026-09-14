naknada za starije osobe

Gotovo 20 tisuća građana ima pravo na 160 eura od države: Provjerite kad kreće isplata

M.Či./Hina

14.09.2026 u 14:13

Naknada za starije
Naknada za starije Izvor: Pixsell / Autor: pATRIK mACEK/PIXSELL
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) priopćio je danas da u četvrtak počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za kolovoz korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, od 1. siječnja ove godine ta naknada iznosi 160,22 eura

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 539 korisnika, za što je osigurano 3.121.400 eura iz državnog proračuna, navodi HZMO.

Podsjeća da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet.

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Uz njega moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti: da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju; da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (320,44 eura); da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi; da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu., ističe HZMO.

Napominje i kako se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

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