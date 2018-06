Hrvatskom zadnjih 15 godina drmaju kadrovi iz inkubatora Mate Granića. Tko je tko u toj zapletenoj mreži?

Ivo Sanader, Zoran Milanović, Kolinda Grabar Kitarović, Andrej Plenković, Gordan Jandroković - samo je dio ljudi koji su stasali u Ministarstvu vanjskih poslova dok je na njegovu čelu bio bivši ministar Mate Granić. Tportal donosi pregled zaposlenika MVP-a koji su dogurali do najviših državnih dužnosti s kojih posljednjih 15-ak godina upravljaju Hrvatskom

Gotovo sedam godina (od 1993. do 2000.) Mate Granić bio je šef diplomacije u hrvatskoj Vladi. U tih sedam godina njegovog šefovanja niz je danas poznatih političara stasao pod njegovim skutama, a neki od njih danas su i među najuglednijim ljudima u državi, ali i predsjedaju Pantovčakom, Banskim dvorima i Saborom. Te 1993., kada Granić zasjeda na čelo Ministarstva vanjskih poslova, u njega dolazi i Ivo Sanader. Dotadašnji ministar znanosti i tehnologije postaje Granićev zamjenik i na toj funkciji zadržava se dvije godine.

Iako je Sanader ubrzo napustio MVP, sa sobom je te 1993. iz Ministarstva znanosti povukao i Kolindu Grabar Kitarović. Ona se prvo zapošljava kao savjetnica u Sanaderovu uredu, a potom kao načelnica odjela za Sjevernu Ameriku. Godine 1997. odlazi u Veleposlanstvo RH u Kanadi, prvo kao diplomatski savjetnik, a zatim kao ministar savjetnik. Sanader je ne zaboravlja ni kada je postao predsjednik Vlade te je 2005. postavlja kao ministricu vanjskih poslova i europskih integracija. >>> Kolinda Grabar Kitarović: 'U NATO-u i Afganistanu me zovu 'ona koju se mora slušati' Grabar Kitarović kasnije će postati predsjednica države, a jednom od svojih prvih šefova odužit će se i postaviti ga za svog posebnog savjetnika na Pantovčaku. Još dva Granićeva 'učenika' dogurala su visoko i to do mjesta premijera. I Andrej Plenković i Zoran Milanović u MVP-u su startali upravo za Granićeva mandata, a u Ministarstvo ih je doveo Ivan Šimonović.

Milanović je u MVP stigao 1993., a već sljedeće godine kao pripadnik OSS-a odlazi u Nagorno Karabah u Azerbajdžan. Dvije godine kasnije, 1996., imenovan je za savjetnika u hrvatskoj Misiji u NATO-u i EU u Bruxellesu. U Zagreb se vraća 1999., a nakon pobjede SDP-a na izborima 2000. godine postaje pomoćnik Tonina Picule u MVP-u. >>> Zoran Milanović: 'Nisam odgajan da kradem i prepisujem' Nakon gubitka izbora, a kasnije i Račanove smrti, Milanović će preuzeti SDP, a 2011. godine, poslije ponovne pobjede SDP-a, postaje premijerom. S Andrejom Plenkovićem veže ga i Pravni fakultet, no aktualni predsjednik Vlade u MVP je stigao godinu kasnije od Milanovića, 1994. Prvo je radio kao suradnik na Odjelu za europske integracije, a godinu kasnije postaje voditelj ureda tadašnjeg zamjenika ministra Ivana Šimonovića.

Od 1997. do 2001. radio je kao nacionalni koordinator za Srednjoeuropsku inicijativu, a od 2002. do 2005. bio je zamjenik šefa hrvatske Misije u Bruxellesu. Sljedećih pet godina bio je na poziciji zamjenika veleposlanika u Francuskoj, a u Hrvatsku se ponovno vraća 2010., kada postaje državni tajnik za europske integracije u mandatu Gordana Jandrokovića na čelu MVEP-a. Od 2011. do 2013. bio je saborski zastupnik HDZ-a, a 2013. izabran je u Europski parlament, u kojem se zadržava sve do 2016., kada preuzima HDZ, ali i nakon izbora postaje premijer. >>> 'Plenković ne mora strahovati od Stiera i Kovača, no afera Hotmail i dalje mu ostaje problem' Iako je stasao u MVP-u za vrijeme Granića, s bivšim ministrom vanjskih poslova veže ga i nešto drugo. Naime upravo je Plenković 2000. vodio izborni stožer Mate Granića na predsjedničkim izborima. Plenkovića iz vremena MVP-a veže i prijateljstvo s Gordanom Jandrokovićem. I Jandroković, koji je danas na funkciji predsjednika Sabora, u Ministarstvo je došao iste godine kao i Plenković, 1994. Iako je imao kratkotrajni izlet u Rotterdam, tri godine kasnije Jandroković je počeo raditi kao šef kabineta Ive Sanadera. Nakon što je HDZ izgubio izbore 2000. godine odlazi iz MVEP-a, kratko vrijeme radi u privatnom sektoru, no uskoro biva biran za saborskog zastupnika.

U drugom Sanaderovu mandatu na čelu Vlade Jandroković je bio ministar vanjskih poslova i europskih integracija, a na tom je mjestu naslijedio Kolindu Grabar Kitarović. Na poziciji ministra zadržao se i u mandatu Jadranke Kosor, a nakon gubitka izbora vraća se u Sabor. Saborski mandat osvaja i u mandatu Tihomira Oreškovića, a i sada, u mandatu Andreja Plenkovića. Jedan je od Plenkovićevih najbližih suradnika i glavni tajnik HDZ-a. No iako je ova četvorka dogurala do najviših pozicija u državi, bilo je i drugih osoba koje su dogurale do visokih položaja, a karijeru su započele upravo u vrijeme Granića. Među njima je i Bianca Matković, koja se 1997. zapošljava u MVEP-u u uredu zamjenika ministra, odnosno u uredu Ive Sanadera. Matković već 2000. postaje načelnica odjela za bilateralne gospodarske odnose u MVP-u, no iz Ministarstva odlazi 2003., kada je nakon pobjede na izborima Sanader postavlja za šeficu kabineta premijera te državnu tajnicu.

Početkom drugog Sanaderova mandata 2007. kratko vrijeme bila je saborska zastupnica, a već 2008. postaje državna tajnica za politička pitanja u MVEP-u. Bila je glavni pregovarač za NATO, ali i koordinatorica u pregovorima s Europskom unijom. Imenovana je 2009. ministricom bez portfelja u Vladi, no nakon Sanaderova odlaska zbog loših odnosa s Jadrankom Kosor njen utjecaj više nije toliko jak. Kosor je, naime, imenuje za državnu tajnicu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, gdje je zadužena za investicije, izvoz, gospodarsku diplomaciju i međunarodnu gospodarsku suradnju. Međutim uskoro se vraća u saborske klupe, a nakon HDZ-ovog gubitka izbora odlazi iz politike. Danas se bavi konzaltingom. U vrijeme Granićeva mandata u MVP-u se zaposlio i Joško Klisović, današnji saborski zastupnik SDP-a, kojeg veže i kumstvo s Milanovićem. Klisović je karijeru u MVP-u započeo kao diplomat u Međunarodnopravnom odjelu i gotovo cijelu svoju karijeru radio je u Ministarstvu, u kojem je 2012. dogurao i do funkcije zamjenika ministrice. Iz MVEP-a odlazi nakon SDP-ova gubitka izbora 2015., kada postaje saborski zastupnik.

Ivan Šimonović bio je zaslužan za to što se u Granićevu mandatu u MVP-u zaposlio i SDP-ov Orsat Miljenić i to kao drugi tajnik u Upravi za multilateralu. Međutim nakon uhićenja Tihomira Blaškića Miljenić biva poslan u veleposlanstvo u Haag kako bi kao pravnik pratio rad Haškog suda. Nakon pobjede Račana na izborima vraća se u Zagreb te kratko radi kao predstojnik Ureda za suradnju s Haškim sudom. Međutim taj ga je posao umarao pa uskoro biva imenovan pomoćnikom ministra Nevena Mimice u Ministarstvu europskih integracija. Nakon gubitka vlasti u vrijeme Sanaderova mandata Miljenić odlazi iz MVEP-a te kao samostalni odvjetnik surađuje s odvjetnicom Vesnom Alaburić na haškim predmetima. Kad je za ministra pravosuđa u Sanaderovoj vladi u listopadu 2008. imenovan Ivan Šimonović, on je pozvao Miljenića da preuzme mjesto državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa. Miljenić je to odbio, no nakon SDP-ove pobjede na izborima 2011. prihvatio je biti ministar pravosuđa. Danas je saborski zastupnik. Diplomatsku karijeru u vrijeme Granića započeo je i Zvonimir Frka Petešić, današnji predstojnik Plenkovićeva kabineta. Petešić je sve od 1993. do 2005. bio u veleposlanstvu u Parizu, a kasnijih godina i u Bruxellesu, otkada i seže njegovo prijateljstvo s premijerom. Cijeli život radio je u diplomaciji, a od 2013. do 2017. bio je i veleposlanik u Maroku. Nakon odlaska Davora Božinovića za ministra unutarnjih poslova Plenković zove Frku Petešića za šefa svog kabineta.