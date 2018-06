'Plenković ne mora strahovati od Stiera i Kovača, no afera Hotmail i dalje mu ostaje problem'

Andrej Plenković smjenom je dvaju tajnika - Davora Ive Stiera i Mire Kovača - ako se pita analitičare, učinio ono što je morao, ali i time pokazao da još uvijek ima snagu u stranci. No ta snaga, proizlazi iz analize, nije vječna i ovisit će o tome koliko će Plenković biti okrznut eventualnim daljnjim događanjima u aferi Hotmail

Zanimljiva je u svemu uloga zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića , koji je, unatoč kuloarskoj priči da ne odobrava Plenkovićeve poteze, glasao za smjenu dojučerašnjih tajnika. 'Milijan Brkić je, bez obzira što to nije eksplicitno ni implicitno naznačeno, postao lider oportunističkog dijela stranke, odnosno dijela koji je usmjeren na dominaciju u političkom prostoru. Dio članova počinje gledati u Milijana Brkića i vjeruje njegovim procjenama kada je trenutak da se promijeni podrška pojedinom lideru i kada treba prijeći u nečiji drugi tabor. To će se vjerojatno dogoditi u nekom trenutku, no za sada su i Brkić i mnogi drugi zaključili da nema potrebe da ulaze u sukob, prvenstveno kako ne bi srušili Vladu', kazao je Rimac.

Kakva je bila Plenkovićeva komunikacija?

Nakon sjednice Predsjedništva u ponedjeljak Plenković se obratio i javnosti. Smiljana Leinert Novosel s Fakulteta političkih znanosti kaže da je to bila očekivana izjava.

'Plenković očito želi imati osobe od povjerenja u svom krugu jer je svjestan da bez toga ne može funkcionirati. Oni koji misle drugačije i koji to više ne skrivaju ne mogu više biti ljudi u kojima on pronalazi bespogovorno povjerenje. On je napravio što je smatrao da je nužno napraviti da stabilizira svoju poziciju i učvrsti je unutar stranke, u kojoj u posljednje vrijeme ima nezahvalnu poziciju. Pokušavao je reći da se to moralo napraviti zbog povjerenja, obrazlagao je i tumačio zašto je to učinio. Tu nije bilo nekakve žalosti i razočaranja, to je bilo korektno i pristojno izvještavanje o onome što se odlučilo. Ali meni se čini da je tu ipak posrijedi dubinsko razočaranje, koje je on uspješno prikrio, a koje govori da vjerojatno nije očekivao da će se razići s najbližim suradnicima', kazala je Leinert Novosel za tportal.